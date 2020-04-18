«Чудо»: сбитый лихачём в Бурятии мальчик идёт на поправку

О состоянии парализованного после страшного ДТП Максима рассказал экс-помощник главы Следственного комитета России
Накануне, 17 апреля, бывший помощник руководителя Следственного комитета России Игорь Комиссаров сообщил о состоянии здоровья четвероклассника Максима из Бурятии, получившего страшные травмы после наезда лихача. Он навести мальчика, который сейчас находится на реабилитации.
- Девять месяцев назад жизнь Максима висела на тоненьком волоске, который мог оборваться каждую секунду. Да и сам малыш был уже готов умереть от измучившей его нестерпимой боли. За девять месяцев произошло Чудо. Мой маленький солдат сегодня практически вернулся в строй. Вернулся не благодаря обстоятельствам, а вопреки им. Преклоняюсь перед его мамой Ольгой, которая нашла в себе столько сил и мужества, чтобы преодолеть все казавшиеся непреодолимыми преграды на пути к выздоровлению Максима, - написал Игорь Комиссаров на своей странице в Facebook.
По его словам, на сегодня Максим достиг фантастических результатов, в которые не верили даже врачи.
- Спасибо всем, кто помог сотворить это Чудо. Постараюсь не забыть всех вас: Оксану Гусеву и Елена Байбарина из Минздрава России, Наталья Авилова и Благотворительный Фонд «Доктор Лиза», Дмитрия Шаханова и РЖД, РЕН ТВ и лично Луизу Даутову, Катерина Сажнева-Калугина из МК и Полина Иванушкина из АиФ, Араса Агаларова, который уже много лет неизменно первым окликается на мои просьбы оказать пострадавшим детям материальную помощь, замечательный коллектив НИИ неотложной детской хирургии и травматологии и лично Валерия Митиш, Svetlana Valiullina, Жанну Семёнову и Наталью Мамонтову, реабилитационный центр «Детство» и лично Сергея Кашуркина, Алексея Пиманова и программу «Человек и Закон», программу «Дежурная часть» и лично Эдуарда Петрова, мою единомышленницу Ольгу Костину и Фонд поддержки пострадавших от преступлений и всех, кто все это время материально и морально помогал Максиму и его Маме Ольге. Ещё раз всем вам спасибо и низкий поклон, - поблагодарил Игорь Комиссаров.
Свой пост он завершил словами, которые связал с происходящими сегодня в мире событиями.
- И ещё. Многие сегодня ропщут, что переживают тяжёлые времена. Но все познаётся в сравнении. Хотя бы с подвигом Максима и его Мамы Ольги. Всем Добра! – заключил Игорь Комиссаров.
На свежих фотографиях Максим выглядит бодрым, счастливым, на многих снимках он улыбается. В сравнении с прежними фотографиями, заметно, что мальчик немного набрал в весе.
Как сообщал «Байкал-Daily», жуткая авария произошла в мае 2019 года в селе Новый Уоян Северо-Байкальского района. Максима на огромной скорости сбил 31-летний мужчина на «ВАЗ-2106», не имеющий водительских прав. Водитель не оказал никакой помощи ребёнку.
У мальчика были тяжёлые травмы – расколотый череп, потеря зрения на один глаз, ребёнок оказался парализован. Максим испытывал такую боль, что умолял мать его убить. Лишь после огласки в федеральных СМИ и общественному резонансу ребёнка удалось доставить из Бурятии в Москву. Здесь Максима поместили в больницу доктора Рошаля, а неравнодушные люди решили вопрос с жильём для мамы.
В конце 2019 года мама Максима рассказывала, что к сыну постепенно возвращается чувствительность, уже неплохо работает рука, получается сидеть. На свой день рождения Максим загадал желание, чтобы вновь встать на ноги.
Виновник аварии получил довольно мягкий приговор. Его не отправили в колонию, а приговорили к 2,3 годам ограничения свободы, также его лишили права заниматься деятельностью по управлению транспортом на 2,6 года. Это означает, что он не сможет выезжать за пределы района и ему необходимо будет отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции.
«Чудо»: сбитый лихачём в Бурятии мальчик идёт на поправку
Общество, Фото:
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