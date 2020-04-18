В Улан-Удэ задержали мужчину, укравшего 3 банки кофе

Возбуждено уголовное дело



В Улан-Удэ сотрудники уголовного розыска установили личность злоумышленника, который в конце марта совершил кражу из магазина в Октябрьском районе. Им оказался 27-летний горожанин.



Находясь в состоянии опьянения, улан-удэнец украл с полки, а затем спрятал в карманы куртки и за пазуху средства личной гигиены и три банки кофе. После молодой человек вышел из торговой точки. Ущерб составил 2800 рублей.



Известно, что ранее он привлекался к уголовной ответственности за кражу и грабеж.



За кражу возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



