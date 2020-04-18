Возбуждено уголовное дело
В Улан-Удэ сотрудники уголовного розыска установили личность злоумышленника, который в конце марта совершил кражу из магазина в Октябрьском районе. Им оказался 27-летний горожанин.
Находясь в состоянии опьянения, улан-удэнец украл с полки, а затем спрятал в карманы куртки и за пазуху средства личной гигиены и три банки кофе. После молодой человек вышел из торговой точки. Ущерб составил 2800 рублей.
Известно, что ранее он привлекался к уголовной ответственности за кражу и грабеж.
За кражу возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
В Улан-Удэ задержали мужчину, укравшего 3 банки кофе
Общество, Фото:
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