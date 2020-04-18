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В Улан-Удэ задержали мужчину, укравшего 3 банки кофе

В Улан-Удэ задержали мужчину, укравшего 3 банки кофе
Общество,  Фото:pixabay.com
Возбуждено уголовное дело

В Улан-Удэ сотрудники уголовного розыска установили личность злоумышленника, который в конце марта совершил кражу из магазина в Октябрьском районе. Им оказался 27-летний горожанин.

Находясь в состоянии опьянения, улан-удэнец украл с полки, а затем спрятал в карманы куртки и за пазуху средства личной гигиены и три банки кофе. После молодой человек вышел из торговой точки. Ущерб составил 2800 рублей.

Известно, что ранее он привлекался к уголовной ответственности за кражу и грабеж.

За кражу возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

кража
 
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