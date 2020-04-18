Малыш контактировал с больным родственником
По данным на 18 апреля, в Иркутской области 57 подтверждённых случаев заражения коронавирусом. 44 человека госпитализировано, 11 выздоровело, 2 умерло.
В Забайкальском крае за прошедшие сутки госпитализирован трехлетний ребенок с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции. Он находился в контакте членом семьи, зараженным коронавирусом.
Таким образом, в регионе на данный момент зарегистрировано 39 лабораторно подтвержденных случаев, из которых 5 – контактировавшие с зараженными дети. Среди них двое граждан КНР, в одном случае мужчина выздоровел и был выписан в феврале. Всего выписано уже четверо.
Заболевания зарегистрированы в г. Чите, Улетовском, Чернышевском, Нерчинском,Могойтуйском, Забайкальском, Петровск-Забайкальском районах.
В Бурятии на сегодня 115 случаев заражения. Выздоровели 34 человека, умерло 2 человека. Продолжают лечение в стационарах 79 человек.
В Забайкалье трёхлетний ребёнок заразился коронавирусом
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