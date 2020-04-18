Глава Бурятии проверил готовность нового ковидного госпиталя

В нём будет оборудовано 88 коек
17 апреля глава Бурятии Алексей Цыденов посетил стационар на улице Солнечной в Улан-Удэ, который в короткие сроки перепрофилировали в госпиталь для пациентов с коронавирусной инфекцией.
Министр здравоохранения Евгения Лудупова продемонстрировала готовность учреждения.
- Стационар в высокой степени готовности, работы по его трансформации завершаются. Госпиталь многопрофильный, есть возможность проведения оперативных вмешательств на случаи, если у пациента с COVID-19 будут другие заболевания, требующие оперативного лечения. И теперь второй шаг – это открытие стационара на базе госпиталя для ветеранов войн. Таким образом, рекомендованное количество коек для нашего региона – это 128 коек – мы выполняем, - доложила министр.
Данный корпус изначально не был предназначен для лечения инфекционных заболеваний. Ранее там располагалось отделение перинатального центра. Перепрофилирование медицинского учреждения осуществлено менее чем за месяц.
На дооснащение госпиталей оборудованием из федерального бюджета направлено 128 млн. рублей. Ранее на организацию медицинской помощи в условиях распространения коронавирусной инфекции из республиканского бюджета направлено 272 млн. рублей.
- Здесь на сегодня открывается 88 специальных коек, из них 25 – реанимационных, каждая из которых обеспечена аппаратами ИВЛ. Установлен аппарат «искусственные почки», аппарат ЭКМО или «искусственные легкие» - полное техническое обеспечение предусмотрено. Таким образом, мы заранее подготавливаем мощности, чтобы быть готовыми оказать помощь, если у нас будет увеличиваться количество больных. Эти койки создаются в резерв. Надеюсь, конечно, что этот резерв останется невостребованным, но мы должны быть готовы уже сегодня, - отметил Алексей Цыденов.
В стационаре готов к работе 31 новый аппарат искусственной вентиляции легких. Для оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией подготовлен персонал из 112 человек. Первая смена заступит уже завтра.
Глава Бурятии проверил готовность нового ковидного госпиталя
Общество, Фото:
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