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Режим самоизоляции в Иркутской области продлён до 26 апреля

Режим самоизоляции в Иркутской области продлён до 26 апреля
Общество,  Фото:pixabay.com
Такое решение принял врио губернатора региона

Режим самоизоляции в Иркутской области продлен до 26 апреля. Об этом на вечернем заседании оперативного штаба по предотвращению ввоза и распространения коронавирусной инфекции заявил исполняющий обязанности главы региона Игорь Кобзев. Ранее сообщалось, что режим самоизоляции в регионе будет действовать до 19 апреля.

На сегодня на лечении находятся 44 жителя области, двое из них - в тяжёлом состоянии.

- Число заболевших с каждым днём увеличивается. В стране не осталась ни одного региона без коронавируса. В связи с этим требую: особое внимание уделять пассажирам из Москвы, которые прилетают, в том числе, рейсами из других регионов. Например, сегодня на новосибирском рейсе были московские пассажиры. Также под особый контроль попадают все, кто прибывает из Красноярска. Там очень серьёзная ситуация, - подчеркнул Игорь Кобзев.

Во время заседания штаба глава региона поручил министерству здравоохранения Иркутской области обеспечить в лечебных учреждениях необходимый запас медикаментов для борьбы с коронавирусом, окончательно утвердить маршрутизацию больных с коронавирусом и с подозрением на заражение.

Глава Роспотребнадзора по Иркутской области Дмитрий Савиных доложил, в Иркутской области показатель заболеваемости коронавирусом составляет 2,2 на 100 тысяч населения. Главный государственный санитарный врач региона подчеркнул, что на сегодняшний день из всех заболевших 10 человек - дети и подростки до 18 лет. Четверо из них прибыли из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу, двое контактировали с людьми, прибывшими из Таиланда.

Также Игорь Кобзев в канун праздника Пасхи ещё раз напомнил: принято решение - и его поддержал митрополит Иркутский и Ангарский Максимилиан - о том, что церковь в настоящее время ограничивает доступ прихожан в храмы. Пасхальный крестный ход пройдет только с участием служителей церкви.

- Однако есть просьба к главам муниципальных образований - не давать указания ГУВД преследовать тех, кто всё-таки по каким-то причинам придёт на праздничные богослужения. Конечно, нам важно избежать большого скопления людей, но еще важнее избежать конфликтов,- подытожил глава региона.

Иркутская область коронавирус
 
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