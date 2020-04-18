 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

18 Апреля

17 Апреля

Популярное

В Бурятии составлено 263 протокола за нарушение пожарной безопасности

В Бурятии составлено 263 протокола за нарушение пожарной безопасности
Общество,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Профилактические рейды проводятся регулярно

В Бурятии проводятся патрулирования населённых пунктов, СНТ, ДНТ, а также лесных массивов. С начала пожароопасного периода проведено 1788 рейдов, за выявленные нарушение требований пожарной безопасности составлено 263 протокола об административных правонарушениях. Виновные привлечены к административной ответственности.

Кроме того, за вырубку леса в Хоринском и Заиграевском районах возбуждено 2 уголовных дела. Нарушителям грозит до 4 лет лишения свободы.

Надзорные и профилактические мероприятия в данном режиме будут проводиться до окончания пожароопасного периода, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.

МЧС пожары
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии составлено 263 протокола за нарушение пожарной безопасности
В Бурятии составлено 263 протокола за нарушение пожарной безопасности
Общество, 18.04.2020
Профилактические рейды проводятся регулярно 
В Ангарске дети в апреле решили открыть «купальный сезон»
В Ангарске дети в апреле решили открыть «купальный сезон»
Общество, 18.04.2020
Несовершеннолетние переходили обмелевшую реку вброд
В Ангарске овчарка Люта помогла задержать подозреваемого в краже
В Ангарске овчарка Люта помогла задержать подозреваемого в краже
Общество, 18.04.2020
Служебная собака вышла на след злоумышленника 
В Улан-Удэ резко похолодало
В Улан-Удэ резко похолодало
Общество, 18.04.2020
По данным Бурятского гидрометцентра, 18 апреля по республике холодная погода
В Бурятии осуждённые обучаются дистанционно
В Бурятии осуждённые обучаются дистанционно
Общество, 17.04.2020
Они решают тесты и в скором времени будут смотреть видеоуроки
В Бурятии начнут выдавать гранты на развитие туризма
В Бурятии начнут выдавать гранты на развитие туризма
Общество, 17.04.2020
Гранты будут выдавать на поддержку проектов сельского, экологического, социального и событийного туризма
В Бурятии у коров нет нодулярного дерматита
В Бурятии у коров нет нодулярного дерматита
Общество, 17.04.2020
Специалисты отобрали 250 проб крови крупного рогатого скота
В выходные в Улан-Удэ на линию выйдут 26 трамваев
В выходные в Улан-Удэ на линию выйдут 26 трамваев
Общество, 17.04.2020
Стал известен режим работы городского общественного транспорта на 18, 19 апреля
Школьники Бурятии могут выиграть миллион в конкурсе
Школьники Бурятии могут выиграть миллион в конкурсе
Общество, 17.04.2020
Заявки на конкурс «Большая перемена» принимаются до 23 июня
Фотоархив: Улан-Удэ в 2009 году
Фотоархив: Улан-Удэ в 2009 году
Общество, 17.04.2020
На кадрах Сергея Тарасенко – прошлое 11-летней давности. Вроде бы, не так давно, но всё уже по-другому
Жителей Бурятии приглашают присоединиться к литературному марафону
Жителей Бурятии приглашают присоединиться к литературному марафону
Общество, 17.04.2020
К акции присоединилась Детско-юношеская библиотека

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^