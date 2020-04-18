В Бурятии составлено 263 протокола за нарушение пожарной безопасности

Общество, Фото: ГУ МЧС по Бурятии

Профилактические рейды проводятся регулярно



В Бурятии проводятся патрулирования населённых пунктов, СНТ, ДНТ, а также лесных массивов. С начала пожароопасного периода проведено 1788 рейдов, за выявленные нарушение требований пожарной безопасности составлено 263 протокола об административных правонарушениях. Виновные привлечены к административной ответственности.



Кроме того, за вырубку леса в Хоринском и Заиграевском районах возбуждено 2 уголовных дела. Нарушителям грозит до 4 лет лишения свободы.



Надзорные и профилактические мероприятия в данном режиме будут проводиться до окончания пожароопасного периода, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.



