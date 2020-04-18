Временно ограничена работа пункта пропуска «Забайкальск – Маньчжурия»

Срок ограничительных мер не установлен



Китай ограничил работу грузового автомобильного направления пункта пропуска «Забайкальск – Маньчжурия».



С 17 апреля КНР ограничила работу грузового автомобильного направления пункта пропуска «Забайкальск – Маньчжурия», сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края



- Просим компании и водителей грузового транспорта учесть это и воздержаться от поездок. Ограничение временное, но срок его действия не установлен. Об изменениях режима работы пункта пропуска будем сообщать, - сказал вице-премьер правительства Забайкальского края Михаил Чуркин.



Ранее сообщалось о приостановлении пассажирского сообщения через пункты пропуска Забайкальск и Староцурухайтуйский. МИД Российской Федерации и МИД КНР обменялись взаимными нотами по ограничению пропускного режима для граждан двух стран.





