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Временно ограничена работа пункта пропуска «Забайкальск – Маньчжурия»

Временно ограничена работа пункта пропуска «Забайкальск – Маньчжурия»
Общество,  Фото:pixabay.com
Срок ограничительных мер не установлен

Китай ограничил работу грузового автомобильного направления пункта пропуска «Забайкальск – Маньчжурия».

С 17 апреля КНР ограничила работу грузового автомобильного направления пункта пропуска «Забайкальск – Маньчжурия», сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края

- Просим компании и водителей грузового транспорта учесть это и воздержаться от поездок. Ограничение временное, но срок его действия не установлен. Об изменениях режима работы пункта пропуска будем сообщать, - сказал вице-премьер правительства Забайкальского края Михаил Чуркин.

Ранее сообщалось о приостановлении пассажирского сообщения через пункты пропуска Забайкальск и Староцурухайтуйский. МИД Российской Федерации и МИД КНР обменялись взаимными нотами по ограничению пропускного режима для граждан двух стран.


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