В Ангарске овчарка Люта помогла задержать подозреваемого в краже





В Ангарске с помощью служебной собаки, немецкой овчарки по кличке Люта, по горячим следам в удалось задержать подозреваемого в краже из магазина.Накануне в полицию позвонил продавца торговой точки города. Женщина сообщила, что неизвестный украл с витрины товар и сбежал.- На месте происшествия экипаж патрульно-постовой службы совместно с кинологом и служебно-розыскной собакой, со слов очевидцев, установили направление, в котором предположительно скрылся злоумышленник. Немецкая овчарка Люта сумела взять след и привела полицейских к группе молодых людей, находящихся в соседнем микрорайоне. Среди мужчин находился подозреваемый, которого стражи правопорядка доставили в отдел полиции, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.Полицейский-кинолог Анна Воробьева в отдельной роте патрульно-постовой службы УМВД России по Ангарскому городскому округу работает 12 лет, а в паре с Лютой – около года. На счету собаки уже десятки задержанных преступников. В прошлом году Люта заняла второе место на межведомственном соревновании по национальным видам дрессировки «След», который проходил в Иркутске.