Врачи Бурятии получили ещё два автомобиля

Новый транспорт будут использовать мобильные бригады



Врачи улан-удэнских поликлиник №2 и №3 получили два новых легковых автомобиля для выездов к пациентам. Новый транспорт будет использоваться для выездов к пациентам, а также для работы мобильных бригад, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.



- Все знают, что первичное звено, действительно на передовой, как инфекционная больница, как и все наши стационары. Наши врачи, медицинские сестры занимаются именно профилактикой распространения - своевременно выявить, пронаблюдать, при наличии показаний вовремя обследовать, госпитализировать, - рассказала главный врач городской поликлиники №3 Надежда Батуева.



- Первичное звено в городе Улан-Удэ отработало с большой нагрузкой, потому что прошло две недели, и по двум поликлиникам - второй и третьей - прошло около двух тысяч человек, приезжающих из очагов заражения, из-за рубежа, из Московской области, – отметила главный врач городской поликлиники №2 Виктория Колмакова.



