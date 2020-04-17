 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

17 Апреля

16 Апреля

Популярное

В Иркутскую область поступит 1,5 миллиона масок

В Иркутскую область поступит 1,5 миллиона масок
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Маски будут направлены в медучреждения и в аптеки

16 апреля во время пресс-конференции исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев сообщил о поступлении в регион до конца апреля крупной партии масок в количестве не менее 1,5 миллионов, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

В течение этой недели в регион поступит 400 тысяч масок. В понедельник ожидается ещё 100 тысяч. Все они будут направлены на реализацию в аптеки области. Следующая поставка масок ожидается 28 апреля: поступит партия как минимум в один миллион штук.

Игорь Кобзев поручил главам муниципалитетов совместно с областной аптечной базой контролировать аптеки в населённых пунктах – когда, сколько и по какой цене было продано масок.

- Мною поставлена задача, чтобы во всех лечебных учреждениях и аптеках был создан резерв средств индивидуальной защиты. В аптеках - на 10 дней, в медучреждениях – на 30 дней, - подчеркнул врио губернатора.

маски коронавирус
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Фотоархив: Улан-Удэ в 2009 году
Фотоархив: Улан-Удэ в 2009 году
Общество, 17.04.2020
На кадрах Сергея Тарасенко – прошлое 11-летней давности. Вроде бы, не так давно, но всё уже по-другому
Жителей Бурятии приглашают присоединиться к литературному марафону
Жителей Бурятии приглашают присоединиться к литературному марафону
Общество, 17.04.2020
К акции присоединилась Детско-юношеская библиотека
В Бурятии приостановили бесплатный проезд ветеранов в электричках
В Бурятии приостановили бесплатный проезд ветеранов в электричках
Общество, 17.04.2020
Это связано со сложной эпидемиологической обстановкой из-за коронавируса  
Дорожную разметку в Улан-Удэ нанесут до сентября
Дорожную разметку в Улан-Удэ нанесут до сентября
Общество, 17.04.2020
Работы по нанесению проводятся ночью
Врачи Бурятии получили ещё два автомобиля
Общество, 17.04.2020
Новый транспорт будут использовать  мобильные бригады
В Иркутскую область поступит 1,5 миллиона масок
В Иркутскую область поступит 1,5 миллиона масок
Общество, 17.04.2020
Маски будут направлены в медучреждения и в аптеки
Школьники сдадут ВПР в следующем учебном году
Школьники сдадут ВПР в следующем учебном году
Общество, 17.04.2020
Об этом заявил Сергей Кравцов
В Бурятии рассказали о вкладе бурятских артистов в Победу
В Бурятии рассказали о вкладе бурятских артистов в Победу
Общество, 17.04.2020
Педагоги Колледжа искусств были в составе концертных бригад во время Великой Отечественной войны
В Бурятии поздравили ветеранов органов внутренних дел
В Бурятии поздравили ветеранов органов внутренних дел
Общество, 17.04.2020
С поздравлением к ветеранам обратился министр внутренних дел Олег Кудинов
Бурятские лесники перерабатывают шишку
Бурятские лесники перерабатывают шишку
Общество, 17.04.2020
На сегодняшний день получено 188 килограммов семян
В Бурятии ГИБДД усилит контроль на Пасху
В Бурятии ГИБДД усилит контроль на Пасху
Общество, 17.04.2020
Около храмов дорожные полицейские организуют посты
В Бурятии выберут лучшие пьесы и сценарии на бурятском языке
В Бурятии выберут лучшие пьесы и сценарии на бурятском языке
Общество, 17.04.2020
Тематических и жанровых ограничений нет
В Бурятии военные подготовят технику к лету
В Бурятии военные подготовят технику к лету
Общество, 17.04.2020
Будет произведена замена ГСМ, шин, отремонтированы аккумуляторы и электроника  
В России от коронавируса скончались 273 человека
В России от коронавируса скончались 273 человека
Общество, 17.04.2020
За сутки выявлено более четырёх тысяч случаев заболевания
В Бурятии объявлено штормовое предупреждение
В Бурятии объявлено штормовое предупреждение
Общество, 17.04.2020
В выходные Бурятию ждёт резкое ухудшение погоды

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^