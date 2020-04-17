Маски будут направлены в медучреждения и в аптеки
16 апреля во время пресс-конференции исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев сообщил о поступлении в регион до конца апреля крупной партии масок в количестве не менее 1,5 миллионов, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
В течение этой недели в регион поступит 400 тысяч масок. В понедельник ожидается ещё 100 тысяч. Все они будут направлены на реализацию в аптеки области. Следующая поставка масок ожидается 28 апреля: поступит партия как минимум в один миллион штук.
Игорь Кобзев поручил главам муниципалитетов совместно с областной аптечной базой контролировать аптеки в населённых пунктах – когда, сколько и по какой цене было продано масок.
- Мною поставлена задача, чтобы во всех лечебных учреждениях и аптеках был создан резерв средств индивидуальной защиты. В аптеках - на 10 дней, в медучреждениях – на 30 дней, - подчеркнул врио губернатора.
В Иркутскую область поступит 1,5 миллиона масок
Общество, Фото:
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