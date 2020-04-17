Об этом заявил Сергей Кравцов
Всероссийские проверочные работы в школах переносятся на следующий учебный год. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на министра просвещения Сергея Кравцова.
- Относительно проведения всероссийских проверочных работ. В конце этого учебного года их должны были писать учащиеся 4-х, 5-х, 6-х, 7-х, 8-х, 10-х и 11-х классов. После консультаций с учителями, регионами и родительским сообществом принято решение о переносе ВПР с конца этого учебного года на начало следующего, - подчеркнул министр. - Результаты этих работ не станут аттестацией самих школьников. За них не будут выставляться оценки. Они будут нужны для «входной» диагностики с целью корректировки образовательного процесса, - сообщил Кравцов.
По словам Сергея Кравцова, Всероссийские проверочные работы должны были писать более 6 миллионов учеников. Такая диагностика в начале следующего учебного года, в сентябре-октябре, должна показать уровень знаний школьников и выявить возможные пробелы в их знаниях. После проведения ВПР учителя получат рекомендации.
Школьники Бурятии, как и ученики всей страны, перешли на дистанционной обучение из-за коронавируса. 21 тысяча школьников республики не смогла обучаться дистанционно. Для таких ребят разработали индивидуальную программу обучения.
Несмотря на все сложности, учебный год в Бурятии не будет заканчиваться раньше времени, его завершат как обычно в мае.
Школьники сдадут ВПР в следующем учебном году
Общество, Фото:
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