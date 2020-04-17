В Бурятии поздравили ветеранов органов внутренних дел

С поздравлением к ветеранам обратился министр внутренних дел Олег Кудинов



17 апреля 1991 года является датой создания Российского совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск.



Свои поздравления ветеранам Бурятии в этот знаменательный день адресовал министр внутренних дел по республике генерал-майор полиции Олег Кудинов.



Он поблагодарил всех ветеранов за профессиональный вклад в борьбу с преступностью и сохранение традиций, активную жизненную позицию и пожелал здоровья, благополучия и долголетия.



Во все времена ветеранские организации органов внутренних дел и внутренних войск являлись активными помощниками министерства внутренних дел, участвуя в работе по предупреждению и раскрытию правонарушений, обучении и воспитании молодых сотрудников, правовом просвещении и патриотическом воспитании молодёжи.



И сегодня активом ветеранской организации республики под руководством полковника внутренней службы в отставке Виктора Викторовича Приеменко проводится большая, серьёзная и очень значимая работа.



Гордость ветеранской организации - 32 ветерана Великой Отечественной войны и труженика тыла, 964 участника боевых действий, 8 участников ликвидации последствий на ЧАЭС. Многие по завершению службы в органах правопорядка реализовали себя на государственной и муниципальной службе.



Актив ветеранской организации МВД Бурятии насчитывает более 1200 человек. В составах ДНД охрану общественного порядка в минувшем году осуществляли 99 ветеранов, 63 профессионала содействовали оперативно-следственной работе ОВД, обучали азам профессии 270 наставников, 199 ветеранов принимали активное участие в профилактике преступлений и правонарушений подростков. С участием ветеранов раскрыто 226 преступлений. Под неусыпным ветеранским надзором находятся 2295 несовершеннолетних с девиантным поведением.



При активном участии ветеранов историю подразделений правопорядка хранят 9 музеев и 4 комнаты истории ОВД в МВД республики и районах. В творческом порыве объединились участники 25 коллективов художественной самодеятельности. К спортивным вершинам стремятся 495 участников спортивных команд. И это далеко не все достижения старшего поколения сотрудников органов внутренних дел, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

