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В Бурятии поздравили ветеранов органов внутренних дел

В Бурятии поздравили ветеранов органов внутренних дел
Общество, 
С поздравлением к ветеранам обратился министр внутренних дел Олег Кудинов

17 апреля 1991 года является датой создания Российского совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск.

Свои поздравления ветеранам Бурятии в этот знаменательный день адресовал министр внутренних дел по республике генерал-майор полиции Олег Кудинов.

Он поблагодарил всех ветеранов за профессиональный вклад в борьбу с преступностью и сохранение традиций, активную жизненную позицию и пожелал здоровья, благополучия и долголетия.

Во все времена ветеранские организации органов внутренних дел и внутренних войск являлись активными помощниками министерства внутренних дел, участвуя в работе по предупреждению и раскрытию правонарушений, обучении и воспитании молодых сотрудников, правовом просвещении и патриотическом воспитании молодёжи.

И сегодня активом ветеранской организации республики под руководством полковника внутренней службы в отставке Виктора Викторовича Приеменко проводится большая, серьёзная и очень значимая работа.

Гордость ветеранской организации - 32 ветерана Великой Отечественной войны и труженика тыла, 964 участника боевых действий, 8 участников ликвидации последствий на ЧАЭС. Многие по завершению службы в органах правопорядка реализовали себя на государственной и муниципальной службе.

Актив ветеранской организации МВД Бурятии насчитывает более 1200 человек. В составах ДНД охрану общественного порядка в минувшем году осуществляли 99 ветеранов, 63 профессионала содействовали оперативно-следственной работе ОВД, обучали азам профессии 270 наставников, 199 ветеранов принимали активное участие в профилактике преступлений и правонарушений подростков. С участием ветеранов раскрыто 226 преступлений. Под неусыпным ветеранским надзором находятся 2295 несовершеннолетних с девиантным поведением.

При активном участии ветеранов историю подразделений правопорядка хранят 9 музеев и 4 комнаты истории ОВД в МВД республики и районах. В творческом порыве объединились участники 25 коллективов художественной самодеятельности. К спортивным вершинам стремятся 495 участников спортивных команд. И это далеко не все достижения старшего поколения сотрудников органов внутренних дел, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
МВД Бурятии
 
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