Бурятские лесники перерабатывают шишку

















В Улан-Удэ полным ходом идёт процесс переработки шишек сосны. Из собранных весной шишек лесники получают семена, необходимые для восстановления лесов от пожаров, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.Сначала шишку загружают в барабан, где она проходит процесс очистки от мусора: хвоинок и коры. Затем, шишка на транспортёре отправляется в шишкосушилку, где при 60-градусной температуре раскрывается.Следующий этап обработки – сушильная камера и отбивочный барабан, где семена отделяются от шишек. После, полученные семена загружаются в машину для очистки - там происходит их обескрыливание.- На сегодняшний день на шишкосушилке переработано 18 тонн шишек сосны. В результате рассушки было получено 188 килограммов семян. Добытые семена посеют в питомниках, чтобы получить сеянцы. Затем, выращенные сеянцы высадят на пострадавших от пожаров участках леса, - рассказал заместитель руководителя Забайкальской базы авиационной охраны лесов Алексей Воронов.После обработки всех собранных шишек, а это 41 тонна, планируется получить 410 кг семян сосны. Это больше 7 миллионов сеянцев.В прошлом году лесники заготовили 502 кг семян, при плане - 400 кг, в рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов».Задачи проекта – сформировать запас семян для лесовосстановления. В 2019 году на эти цели в Бурятии было выделено более 800 тысяч рублей, в 2020 – 409 тысяч рублей.