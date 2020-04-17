На строительстве начальной школы №14 в Иркутске приступают к забивке свай

Вице-мэр проверил ход строительства
На строительстве отдельного блока начальной школы №14 на 525 мест с углублённым изучением отдельных предметов подготовили котлован для забивки свай. Ход работ на объекте проверил вице-мэр Иркутска Руслан Болотов.
По информации представителя подрядной организации – АО «УКС Иркутска», забивка будет осуществляться днём, чтобы не создавать неудобства жителям окрестных домов и деятельности социальных учреждений. Все работы выполняются в соответствии с графиком. До конца года запланировано возведение основных несущих и ограждающих конструкций, чтобы в зимний период уже приступить к внутренним работам. Срок сдачи объекта – лето 2021 года.
– На строительстве спортивных и образовательных объектов необходимо соблюдать график выполнения работ, выдерживать технологический цикл. Эти процессы мы будем строго контролировать. Строящиеся сегодня социальные объекты сдадим в эксплуатацию своевременно, финансирование также будет осуществляться в установленные сроки, – отметил Руслан Болотов.
Вице-мэр также проверил ход строительства спортивных объектов. На возведении физкультурно-оздоровительного комплекса на улице Баумана завершается монтаж стеновых панелей, выполняется устройство перегородок и кровли. Спортивный объект планируют ввести в эксплуатацию в начале сентября этого года.
По проекту, на первом этаже здания будет располагаться игровой зал для занятий и соревнований по баскетболу, волейболу, мини-футболу, теннису, бадминтону, лёгкой атлетике и спортивной гимнастике, раздевалки, душевые. На втором этаже разместят зал индивидуальной силовой подготовки с тренажёрами. Здание оборудуют для маломобильных граждан. Прилегающая территория будет открытой. Её благоустроят и установят уличные спортивные тренажёры.
Также продолжается строительство крытого тренировочного катка с искусственным льдом в Пади Долгой в Свердловском округе. После подготовки площадки уже забили 120 свай из 240 предусмотренных. После завершения строительства в декабре 2021 года здесь будет спортивный зал с ледовым полем.
Планируется, что кроме занятий хоккеем с шайбой и фигурным катанием, спортивный объект будет открыт для массового катания. Прилегающую территорию также благоустроят, оборудуют автомобильную парковку. В ходе рабочего выезда Руслан Болотов поручил комитетам по градостроительной политике и городского обустройства администрации города совместно с подрядной организацией рассмотреть возможность увеличения площади автопарковки, сообщает пресс-служба мэрии Иркутска.
На строительстве начальной школы №14 в Иркутске приступают к забивке свай
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Гранты будут выдавать на поддержку проектов сельского, экологического, социального и событийного туризма
Специалисты отобрали 250 проб крови крупного рогатого скота
Стал известен режим работы городского общественного транспорта на 18, 19 апреля
Составлен административный протокол
Заявки на конкурс «Большая перемена» принимаются до 23 июня
На кадрах Сергея Тарасенко – прошлое 11-летней давности. Вроде бы, не так давно, но всё уже по-другому
К акции присоединилась Детско-юношеская библиотека
Это связано со сложной эпидемиологической обстановкой из-за коронавируса
Работы по нанесению проводятся ночью
Новый транспорт будут использовать мобильные бригады
Маски будут направлены в медучреждения и в аптеки
Об этом заявил Сергей Кравцов
Педагоги Колледжа искусств были в составе концертных бригад во время Великой Отечественной войны
С поздравлением к ветеранам обратился министр внутренних дел Олег Кудинов
На сегодняшний день получено 188 килограммов семян