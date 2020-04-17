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На строительстве начальной школы №14 в Иркутске приступают к забивке свай

На строительстве начальной школы №14 в Иркутске приступают к забивке свай
Общество,  Фото:мэрия Иркутска
Вице-мэр проверил ход строительства

На строительстве отдельного блока начальной школы №14 на 525 мест с углублённым изучением отдельных предметов подготовили котлован для забивки свай. Ход работ на объекте проверил вице-мэр Иркутска Руслан Болотов.

По информации представителя подрядной организации – АО «УКС Иркутска», забивка будет осуществляться днём, чтобы не создавать неудобства жителям окрестных домов и деятельности социальных учреждений. Все работы выполняются в соответствии с графиком. До конца года запланировано возведение основных несущих и ограждающих конструкций, чтобы в зимний период уже приступить к внутренним работам. Срок сдачи объекта – лето 2021 года.

– На строительстве спортивных и образовательных объектов необходимо соблюдать график выполнения работ, выдерживать технологический цикл. Эти процессы мы будем строго контролировать. Строящиеся сегодня социальные объекты сдадим в эксплуатацию своевременно, финансирование также будет осуществляться в установленные сроки, – отметил Руслан Болотов.

Вице-мэр также проверил ход строительства спортивных объектов. На возведении физкультурно-оздоровительного комплекса на улице Баумана завершается монтаж стеновых панелей, выполняется устройство перегородок и кровли. Спортивный объект планируют ввести в эксплуатацию в начале сентября этого года.

По проекту, на первом этаже здания будет располагаться игровой зал для занятий и соревнований по баскетболу, волейболу, мини-футболу, теннису, бадминтону, лёгкой атлетике и спортивной гимнастике, раздевалки, душевые. На втором этаже разместят зал индивидуальной силовой подготовки с тренажёрами. Здание оборудуют для маломобильных граждан. Прилегающая территория будет открытой. Её благоустроят и установят уличные спортивные тренажёры.

Также продолжается строительство крытого тренировочного катка с искусственным льдом в Пади Долгой в Свердловском округе. После подготовки площадки уже забили 120 свай из 240 предусмотренных. После завершения строительства в декабре 2021 года здесь будет спортивный зал с ледовым полем.

Планируется, что кроме занятий хоккеем с шайбой и фигурным катанием, спортивный объект будет открыт для массового катания. Прилегающую территорию также благоустроят, оборудуют автомобильную парковку. В ходе рабочего выезда Руслан Болотов поручил комитетам по градостроительной политике и городского обустройства администрации города совместно с подрядной организацией рассмотреть возможность увеличения площади автопарковки, сообщает пресс-служба мэрии Иркутска.
Иркутск школы
 
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