Около храмов дорожные полицейские организуют посты
В предстоящие выходные православные верующие отметят один из главных праздников – Пасху. В праздничные дни Госавтоинспекция усилит контроль за дорожным движением при проведении религиозных мероприятий.
18 и 19 апреля маршруты патрулирования и посты сотрудников ДПС будут приближены к местам расположения православных храмов, где пройдут праздничные службы.
Вместе с тем, в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, Госавтоинспекция призывает жителей республики минимизировать присутствие на религиозных мероприятиях. Для верующих будет организована онлайн-трансляция церковной службы.
- Граждан, намеревающихся принять участие в праздничных богослужениях, Управление ГИБДД МВД по Бурятии просит соблюдать ПДД и уважительно относиться к другим участникам движения, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
В пасхальную ночь автоинспекторы уделят особое внимание водителям транспортных средств, чтобы исключить и пресечь факты управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
В Бурятии ГИБДД усилит контроль на Пасху
Общество, Фото:
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