Они решают тесты и в скором времени будут смотреть видеоуроки
Ограничительные меры, введённые в исправительных учреждениях, внесли коррективы в процесс получения знаний. Обучение здесь не приостановлено, а ведётся в дистанционном режиме благодаря совместным усилиям образовательных учреждений и администрации колоний, сообщает пресс-служба УФСИН России по Бурятии.
Теоретический материал педагоги излагают на бумаге и передают через сотрудников исправительных учреждений отбывающим наказание.
Контроль осуществляется посредством решения тестов.
Сейчас учителя готовят видеоуроки для просмотра обучающимися.
В Бурятии осуждённые обучаются дистанционно
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Гранты будут выдавать на поддержку проектов сельского, экологического, социального и событийного туризма
Специалисты отобрали 250 проб крови крупного рогатого скота
Стал известен режим работы городского общественного транспорта на 18, 19 апреля
Составлен административный протокол
Заявки на конкурс «Большая перемена» принимаются до 23 июня
На кадрах Сергея Тарасенко – прошлое 11-летней давности. Вроде бы, не так давно, но всё уже по-другому
К акции присоединилась Детско-юношеская библиотека
Это связано со сложной эпидемиологической обстановкой из-за коронавируса
Работы по нанесению проводятся ночью
Новый транспорт будут использовать мобильные бригады
Маски будут направлены в медучреждения и в аптеки
Об этом заявил Сергей Кравцов
Педагоги Колледжа искусств были в составе концертных бригад во время Великой Отечественной войны
С поздравлением к ветеранам обратился министр внутренних дел Олег Кудинов
На сегодняшний день получено 188 килограммов семян