В Бурятии осуждённые обучаются дистанционно

Они решают тесты и в скором времени будут смотреть видеоуроки



Ограничительные меры, введённые в исправительных учреждениях, внесли коррективы в процесс получения знаний. Обучение здесь не приостановлено, а ведётся в дистанционном режиме благодаря совместным усилиям образовательных учреждений и администрации колоний, сообщает пресс-служба УФСИН России по Бурятии.



Теоретический материал педагоги излагают на бумаге и передают через сотрудников исправительных учреждений отбывающим наказание.



Контроль осуществляется посредством решения тестов.



Сейчас учителя готовят видеоуроки для просмотра обучающимися.

