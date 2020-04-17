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В Бурятии осуждённые обучаются дистанционно

В Бурятии осуждённые обучаются дистанционно
Общество,  Фото:pixabay.com
Они решают тесты и в скором времени будут смотреть видеоуроки

Ограничительные меры, введённые в исправительных учреждениях, внесли коррективы в процесс получения знаний. Обучение здесь не приостановлено, а ведётся в дистанционном режиме благодаря совместным усилиям образовательных учреждений и администрации колоний, сообщает пресс-служба УФСИН России по Бурятии.

Теоретический материал педагоги излагают на бумаге и передают через сотрудников исправительных учреждений отбывающим наказание.

Контроль осуществляется посредством решения тестов.

Сейчас учителя готовят видеоуроки для просмотра обучающимися.
УФСИН
 
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