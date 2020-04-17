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В Бурятии начнут выдавать гранты на развитие туризма

В Бурятии начнут выдавать гранты на развитие туризма
Общество,  Фото:pixabay.com
Гранты будут выдавать на поддержку проектов сельского, экологического, социального и событийного туризма

16 апреля глава Бурятии Алексей Цыденов подписал постановление «О мерах государственной поддержки проектов в сфере внутреннего и въездного туризма на территории Республики Бурятия».

Гранты будут предоставляться из республиканского бюджета на поддержку проектов развития сельского, экологического, социального и событийного туризма в Бурятии.

Решение о выделении грантов было принято в целях поддержки развития туристской отрасли и общественных инициатив в сфере развития внутреннего и въездного туризма в Бурятии, а также в целях реализации программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Бурятия», сообщили в пресс-службе минтуризма Бурятии.
туризм
 
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