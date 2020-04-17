Тематических и жанровых ограничений нет
В Бурятии объявлен конкурс на создание пьес на бурятском языке для любительских театральных коллективов и сценариев театрализованных представлений на бурятском языке. Мероприятие проводится при поддержке государственной программы «Сохранение и развитие бурятского языка в Бурятии».
Каждый автор может представить на конкурс неограниченное количество работ. Тематических и жанровых ограничений нет. Пьесы и сценарии должны быть созданы за последние три года, ранее не опубликованными в печати, не поставленными на сцене и не участвовавшими в других конкурсах, сообщает пресс-служба министерства культуры Бурятии.
Конкурс проводится в двух номинациях: «Пьеса на бурятском языке», «Сценарий театрализованного представления на бурятском языке». Победителям в каждой номинации будут вручены денежные премии.
Лонг-лист и шорт-лист конкурса будут опубликованы на сайтах министерства культуры Бурятии и республиканского центра народного творчества
Заявки на конкурс можно отправить до 1 сентября 2020 г. на электронный адрес организатора: rcnt_info@mail.ru с пометкой «На конкурс пьес и сценариев».
В Бурятии выберут лучшие пьесы и сценарии на бурятском языке
Общество, Фото:
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