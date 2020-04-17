В Бурятии военные подготовят технику к лету

Будет произведена замена ГСМ, шин, отремонтированы аккумуляторы и электроника



В соединениях и воинских частях Бурятии военнослужащие переведут на летний режим эксплуатации более 4,5 тысяч единиц вооружения, автомобильной и специальной техники.



В парковых зонах будут развёрнуты пункты, где военнослужащие выполнят работы по ремонту и обслуживанию аккумуляторных батарей, ремонту электрического оборудования, проведут замену расходных материалов и масел, замену автомобильных шин после зимнего сезона эксплуатации.



К выполнению технических операций будут привлекаться водители, механики-водители боевых машин, профильные специалисты для обслуживания техники, поступившей в текущем году, сообщает пресс-служба Военного восточного военного округа.



