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В Улан-Удэ резко похолодало

В Улан-Удэ резко похолодало
Общество,  Фото:pixabay.com
По данным Бурятского гидрометцентра, 18 апреля по республике холодная погода

На большей части территории небольшие и умеренные осадки в виде дождя, мокрого снега и снега, по северной половине до сильных. Ветер северо-западный 8-13, днём местами порывы до 18-23 м/с. Температура ночью от 4 тепла до 1 мороза, местами 2-7 мороза, днём 8-13, местами 1-6 тепла.

В Улан-Удэ временами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный 8-13, днём порывы до 15-18 м/с. Температура ночью 0 плюс 2, днём 8-10 тепла.
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