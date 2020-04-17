Сейчас земляки находятся на карантине в Хабаровске
Вернувшиеся из Южной Кореи жители Бурятии сейчас находятся на карантине в Хабаровске. С ними связалась уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова.
По её словам, люди не жалуются на условия проживания, называют их приемлемыми. Земляков расселили в двух гостиницах «7 звёзд», «Железнодорожник».
- Уполномоченный по правам человека Хабаровского края Игорь Чесницкий готов оказать содействие в решении проблемных вопросов, если таковые возникнут. Министр туризма Бурятии Мария Бадмацыренова сообщила, что сейчас в Хабаровске 16 граждан, министерство оказывает содействие не только им, но и другим нашим землякам, которые возвращаются из разных стран. Работает горячая линия 88003011934, а также связаться можно по тел. +7 991 369 0715 (Viber, Whatsapp), - написала на своей странице в Facebook Юлия Жамбалова.
Она отметила, что вся работа проходит в тесном взаимодействии с представительством МИДа в Улан-Удэ.
Как сообщал «Байкал-Daily», россияне вернулись на Родину в воскресенье. Для них организовали специальный рейс, чтобы вызволить из Сеула из-за отмены авиасообщений в связи с пандемией. Всего было вывезено около 250 человек, среди которых жители Хабаровского края, Приморья, Бурятии, Якутии и других регионов Дальнего Востока.
У вернувшихся из Кореи жителей Бурятии нет жалоб
Общество, Фото:
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