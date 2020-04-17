 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

17 Апреля

16 Апреля

Популярное

У вернувшихся из Кореи жителей Бурятии нет жалоб

У вернувшихся из Кореи жителей Бурятии нет жалоб
Общество,  Фото:pixabay.com
Сейчас земляки находятся на карантине в Хабаровске

Вернувшиеся из Южной Кореи жители Бурятии сейчас находятся на карантине в Хабаровске. С ними связалась уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова.

По её словам, люди не жалуются на условия проживания, называют их приемлемыми. Земляков расселили в двух гостиницах «7 звёзд», «Железнодорожник».

- Уполномоченный по правам человека Хабаровского края Игорь Чесницкий готов оказать содействие в решении проблемных вопросов, если таковые возникнут. Министр туризма Бурятии Мария Бадмацыренова сообщила, что сейчас в Хабаровске 16 граждан, министерство оказывает содействие не только им, но и другим нашим землякам, которые возвращаются из разных стран. Работает горячая линия 88003011934, а также связаться можно по тел. +7 991 369 0715 (Viber, Whatsapp), - написала на своей странице в Facebook Юлия Жамбалова.

Она отметила, что вся работа проходит в тесном взаимодействии с представительством МИДа в Улан-Удэ.

Как сообщал «Байкал-Daily», россияне вернулись на Родину в воскресенье. Для них организовали специальный рейс, чтобы вызволить из Сеула из-за отмены авиасообщений в связи с пандемией. Всего было вывезено около 250 человек, среди которых жители Хабаровского края, Приморья, Бурятии, Якутии и других регионов Дальнего Востока.  
коронавирус карантин Южная Корея
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Иркутской области в обсерватор отправили шпица
В Иркутской области в обсерватор отправили шпица
Общество, 17.04.2020
Собака с хозяином вернулись из Таиланда
В Бурятии начнёт работать ковидный госпиталь
В Бурятии начнёт работать ковидный госпиталь
Общество, 17.04.2020
В госпитале разместили 88 коек
Соцучреждения Бурятии перешли в режим тотальной изоляции
Соцучреждения Бурятии перешли в режим тотальной изоляции
Общество, 17.04.2020
Более 2,5 тысяч человек будут полностью изолированы
Коронавирус дал новый шанс бурятским боксёрам на Олимпиаду
Коронавирус дал новый шанс бурятским боксёрам на Олимпиаду
Общество, 17.04.2020
Умар Кремлёв заявил, что состав сборной России на Олимпиаду будет формироваться заново
В Улан-Удэ опять подрезают деревья
В Улан-Удэ опять подрезают деревья
Общество, 17.04.2020
Подрезку деревьев начали возле электропроводов
В Улан-Удэ из «авариек» расселяют десятки горожан
В Улан-Удэ из «авариек» расселяют десятки горожан
Общество, 17.04.2020
Сейчас расселению подлежит 20 многоквартирных домов
В МЧС посоветовали не носить маски на улице
В МЧС посоветовали не носить маски на улице
Общество, 17.04.2020
Эксперты заявили, что ношение маски на открытом воздухе нецелесообразно
Названы страны, откуда жители Бурятии вернулись из-за пандемии
Названы страны, откуда жители Бурятии вернулись из-за пандемии
Общество, 17.04.2020
Стали известны любопытные данные о возвращении жителей ДФО из-за границы
Ветераны труда в Бурятии получают выплаты своевременно
Общество, 17.04.2020
Право на получение социальной поддержки продлевается автоматически
В Забайкалье осуждённые наносят купола на яйца
В Забайкалье осуждённые наносят купола на яйца
Общество, 17.04.2020
Осужденные колонии особого режима подготовились к Пасхе
Специалисты соцотрасли Бурятии собрали 250 тысяч для нуждающихся
Специалисты соцотрасли Бурятии собрали 250 тысяч для нуждающихся
Общество, 17.04.2020
Деньги были направлены на покупку продуктов и товаров первой необходимости
В Иркутской области 54 случая заражения коронавирусом
В Иркутской области 54 случая заражения коронавирусом
Общество, 17.04.2020
В Забайкалье 38 случаев заболевания COVID-19
Кодарский подвид снежного барана из Забайкалья вошёл в Красную книгу
Общество, 17.04.2020
Красная книга России пополнилась новыми видами птиц и млекопитающих
В Иркутске штрафуют родителей гуляющих на улице детей
В Иркутске штрафуют родителей гуляющих на улице детей
Общество, 17.04.2020
Родителей предупреждают либо штрафуют на сумму до 30 тысяч рублей
Трамвайные пути в Улан-Удэ ремонтируют ночами: фоторепортаж
Трамвайные пути в Улан-Удэ ремонтируют ночами: фоторепортаж
Общество, 17.04.2020
Подрядчики работают ночью, чтобы не создавать помехи для движения трамваев. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^