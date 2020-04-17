Специалисты отобрали 250 проб крови крупного рогатого скота
В Бурятии специалисты управления Россельхознадзора в рамках реализации плана государственного эпизоотологического мониторинга отобрали 250 проб стабилизированной крови крупного рогатого скота для исследований на нодулярный дерматит.
Биоматериал направили в Иркутскую межобластную ветеринарную лабораторию для проведения экспертизы.
В результате лабораторных исследований ДНК нодулярного дерматита не выявлена, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
Справка:
Нодулярный дерматит крупного рогатого скота — инфекционная болезнь, сопровождающаяся лихорадкой, отёком подкожной соединительной ткани и органов, образованием кожных узлов, поражением глаз, слизистой оболочки дыхательного и пищеварительного трактов.
Летальность при нодулярном дерматите крупного рогатого скота не превышает 10%. В то же время заболевание приносит значительный экономический ущерб: снижается молочная и мясная продуктивность, качество кожевенного сырья, нарушается половая цикличность у коров, а у быков развивается временная половая стерильность.
В Бурятии у коров нет нодулярного дерматита
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