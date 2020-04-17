Видео: Военные в Улан-Удэ спасли от «пожара» склад ГСМ





В связи противопожарным режимом, введённым в Бурятии в начале апреля, пожарные команды Улан-Удэнского гарнизона Восточного военного округа переведены на усиленный режим работы.На территории военного городка Сосновый Бор состоялась тренировка расчётов пожарной команды Восточного военного округа.По замыслу мероприятия, загорелось строение, расположенное в опасной близости к складу горюче-смазочных материалов. По тревоге был поднят личный состав пожарного подразделения, который в короткий срок выдвинулся на место происшествия.В локализации условного очага возгорания принимали участие военнослужащие два пожарных расчётов гарнизона. В тушении условного пожара применялись новейшие пожарные машины с повышенной проходимостью КамАЗ-43118 АЦ 6-40.- Особенностью тренировки пожарных расчётов было использование специализированных водяных лафетных стволов, - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.