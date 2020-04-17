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В выходные в Улан-Удэ на линию выйдут 26 трамваев

В выходные в Улан-Удэ на линию выйдут 26 трамваев
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Стал известен режим работы городского общественного транспорта на 18, 19 апреля

Комитет по транспорту администрации Улан-Удэ сообщил график движения общественного транспорта на выходные, 18 и 19 апреля.

МУП «Управление трамвая»: на линию выйдут 26 вагонов. Интервал движения по трамвайным маршрутам № 1, 2, 4 в часы «пик» - 6-19 мин., в «непиковое» время - 19-26 мин.

МУП «Городские маршруты»: движение 10 автобусов по маршрутам № 3, 12, 134, 135, 16, 16К, 31, 31К - по графику выходного дня.

Частные перевозчики:
- интервал движения маршрутных автобусов № 2, 3, 4, 15, 19, 23, 40, 55, 56, 95, 97, 97К, 21, 25, 29, 30, 33, 37, 46, 57, 59, 70, 71, 77, 82, 92, 100, 17, 44 в часы «пик» составит 15-30 мин., в «непиковое время» - 30-60 мин. Отправление последнего автобуса с конечной остановки в 19:00, 20:00;
- маршрутный автобус № 28 отправляется с Первого поля в 6:30; из мкрн «Сокол» - в 7:30.

Работа маршрутов № 51, 54, 80 приостановлена.

Напоминаем, что время движения автобусов можно определить посредством мобильного приложения «Умный транспорт», «2-ГИС», интернет-портала bus03.ru.

По вопросам работы городского общественного транспорта можно обраться на телефон «горячей линии»: 45-45-53. Телефон диспетчера МУП «Городские маршруты» - 44-72-10, МУП «Управление трамвая» -43-41-23.

В целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции пассажирам городского общественного транспорта рекомендуют использовать защитные маски, перчатки, иные средства индивидуальной защиты и гигиены.
трамвай общественный транспорт
 
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