В Бурятии ветврач оформил документы на просроченную говядину

Составлен административный протокол



При проведении мониторинга ФГИС «Меркурий» государственный инспектор Еравнинского межрайонного отдела управления Россельхознадзора выявил нарушение. Ветеринарный врач филиала бурятской республиканской станции по борьбе с болезнями животных оформил ветеринарно-сопроводительные документы на 230 кг говядины с истекшим сроком годности.



По закону, в обороте не могут находиться продукты, которые не имеют установленных сроков годности или сроки годности которых истекли – они признаются некачественными, опасными и не подлежат реализации, утилизируются или уничтожаются.



В отношении должностного лица составлен административный протокол, административное дело находится на стадии рассмотрения, сообщили в пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

