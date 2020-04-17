Составлен административный протокол
При проведении мониторинга ФГИС «Меркурий» государственный инспектор Еравнинского межрайонного отдела управления Россельхознадзора выявил нарушение. Ветеринарный врач филиала бурятской республиканской станции по борьбе с болезнями животных оформил ветеринарно-сопроводительные документы на 230 кг говядины с истекшим сроком годности.
По закону, в обороте не могут находиться продукты, которые не имеют установленных сроков годности или сроки годности которых истекли – они признаются некачественными, опасными и не подлежат реализации, утилизируются или уничтожаются.
В отношении должностного лица составлен административный протокол, административное дело находится на стадии рассмотрения, сообщили в пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
В Бурятии ветврач оформил документы на просроченную говядину
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