В Иркутской области в обсерватор отправили шпица



В Иркутске в обсерватор впервые поместили собаку, прилетевшую вместе с хозяином из Бангкока.



15 апреля в аэропорт Иркутска прибыл рейс из Таиланда. С одним из транзитных пассажиров, следующим в дальнейшем в Красноярск, была собака породы шпиц.



Пассажиру выдано предписание, согласно которому животное вместе с хозяином в течение 14 дней должно находиться в обсерваторе в Шелехове без права выгула. За нарушение предусмотрена административная ответственность.



- В настоящий момент отсутствуют какие-либо доказательства возможности инфицирования человека COVID-19 от животных-компаньонов (собак, кошек). Однако инфекция широко распространилась среди людей, и не исключён риск заражения животных в результате их тесного контакта с инфицированными людьми. Заражение животных может иметь последствия для их здоровья и благополучия. На официальном сайте МЭБ опубликована информация о том, что несколько собак, домашних кошек и тигр оказались заражены COVID-19, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.



В Россельхознадзоре также напоминают о необходимости соблюдения общих мер гигиены при обращении с животными. Они включают в себя обязательное мытьё рук до и после нахождения рядом с животными и обращения с ними, их кормом или средствами ухода. Также рекомендуется исключить близкий контакт, в том числе кормление с рук.