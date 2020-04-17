Школьники Бурятии могут выиграть миллион в конкурсе

Заявки на конкурс «Большая перемена» принимаются до 23 июня



Продолжается приём заявок на всероссийский конкурс «Большая перемена», в котором могут поучаствовать учащиеся 8-10 классов. Все желающие могут присоединиться к этому конкурсу в любое время до 23 июня.



«Большая перемена» – новый проект президентской платформы «Россия – страна возможностей», который помогает профессиональному самоопределению школьников и выявлению сильных сторон во время решения заданий в различных форматах.



Начинается для каждого участника конкурс с дистанционного тестирования. Задание первого этапа позволяет определить личностные особенности и черты характера школьника, зоны комфорта и сильные качества для разных видов деятельности, особенности поведения в разных ситуациях.



Второй этап направлен на выявление направлений, которые подходят для дальнейшего профессионального развития ученика. На третьем дистанционном этапе ребятам предстоит рассказать о себе, а также выполнить конкурсные задания и пройти тест на эрудицию.



Затем школьник узнает, какое из девяти направлений конкурса подходит ему больше всего – «Твори!», «Сохраняй природу!», «Меняй мир вокруг!», «Будь здоров!», «Создавай будущее!», «Расскажи о главном!», «Делай добро!», «Познавай Россию!» или «Помни!». Дальше все задания надо будет выполнять по одному выбранному направлению.



Наставниками ребят выступят профессионалы в сфере науки и технологий, бизнеса, искусства и медиа. Для выполнения задач на определённом этапе конкурса учащиеся могут попросить помощь у своих учителей.



Финал конкурса «Большая перемена» пройдёт с 1 по 31 октября. Победители получат денежный приз.



Десятиклассники – по миллиону рублей, которые они смогут направить на оплату обучения в вузе. А в случае поступления на бюджетное отделение – на ипотеку или бизнес-стартап. Также победители получают до пяти баллов к портфолио достижений при поступлении в вуз.



Учащимся 8-9 классов дадут 200 тысяч рублей, которые можно потратить на дополнительное образование и покупку образовательных гаджетов.



Все финалисты получат путёвки в международный детский центр «Артек».



Кроме того, по 2 миллиона рублей могут получить 20 лучших школ, которые примут участие в конкурсе. Эти деньги можно потратить на приобретение лабораторного оборудования, школьного автобуса, оборудование спортивного зала, творческой студии, зон отдыха, школьной столовой и т.д., сообщает пресс-служба минкультуры Бурятии.

