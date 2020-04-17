Жителей Бурятии приглашают присоединиться к литературному марафону

К акции присоединилась Детско-юношеская библиотека



Республиканская детско-юношеская библиотека, как координатор проекта «Волонтёры культуры» в Бурятии, присоединилась к литературному марафону «Не выходи из комнаты, не совершай ошибку…». Литературный марафон запущен общественным движением «Волонтёры культуры» при поддержке Российской государственной библиотеки для молодёжи.



- Представь себе марафон, где вместо беговых дорожек – произведение великого писателя, а вместо препятствий – словесные рубежи. Заинтригован? Тогда выбирай свою дистанцию и преодолевай её в команде с поэтами и писателями. Марафон: 42 км. (42 000 слов) Для тех, кто готов работать в команде и считает себя профессионалом! Дистанция с произведением «Коллеги» (50 658 слов) русского писателя, драматурга и врача Василия Аксенова. Заполняй форму https://goo.su/0R3o и мы пришлём тебе отрывок из произведения. Запиши на видео, как ты его читаешь. Общее видео будет опубликовано на мывместе2020.рф, - сообщает условия марафона пресс-служба Республиканской детско-юношеской библиотеки.



Следующая дистанция - полумарафон: 21 км. (21 000 слов) с произведениями Александра Пушкина «Евгений Онегин» (24 428 слов) и «Повести Белкина» (18 961 слово), Антона Чехова «Дядя Ваня» (12 500 слов) и «Чайка» (12 599 слов) и Михаила Булгакова. Для участия в этой дистанции необходимо записать отрывок из этих произведений, выложить в соцсети с хештегом #читаемвместе и отметить своих друзей и знакомых, передавая им эстафету.



И ещё одна дистанция - любительская: 10 км. (10 000 слов в день) со стихотворениями любимых русских, зарубежных авторов и произведениями собственного сочинения.

