Дорожную разметку в Улан-Удэ нанесут до сентября

Работы пройдут на основных улицах города до 30 августа.









С потеплением в Улан-Удэ начались работы по нанесению дорожной разметки. Работы производятся ночью.16 апреля нанесена разметка на улице Бабушкина от переезда до моста через реку Уда и от поворота 113 кв до границы города Улан-Удэ, по улице Борсоева от Ербанова до скульптуры «Мать Бурятия», на проспекте 50-летия Октября до остановки «Октябрь».На данный момент заключён муниципальный контракт по выполнению работ по нанесению дорожной разметки в Улан-Удэ, сообщили в комитете по строительству администрации Улан-Удэ.