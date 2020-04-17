Дорожную разметку в Улан-Удэ нанесут до сентября

Работы по нанесению проводятся ночью
С потеплением в Улан-Удэ начались работы по нанесению дорожной разметки. Работы производятся ночью.
16 апреля нанесена разметка на улице Бабушкина от переезда до моста через реку Уда и от поворота 113 кв до границы города Улан-Удэ, по улице Борсоева от Ербанова до скульптуры «Мать Бурятия», на проспекте 50-летия Октября до остановки «Октябрь».
На данный момент заключён муниципальный контракт по выполнению работ по нанесению дорожной разметки в Улан-Удэ, сообщили в комитете по строительству администрации Улан-Удэ.
Работы пройдут на основных улицах города до 30 августа.
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