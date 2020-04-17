Сейчас расселению подлежит 20 многоквартирных домов
В Улан-Удэ в настоящий момент расселению подлежит 20 многоквартирных аварийных домов - это порядка 210 квартир. В процессе расселения и анализа документов жильцов количество квартир будет уточняться. После расселения инвесторы строят новые здания и сооружения на месте бараков, сообщает администрация Улан-Удэ.
11 площадок находится в Октябрьском районе, площадью 23,87 гектаров, 22 площадки в Железнодорожном районе, площадью 79,56 гектаров, 9 площадок в Советском районе, площадью 14,03 гектаров.
Всего было заключено 16 договоров с инвесторами. В том числе, четыре договора было заключено в 2014 году, четыре – в 2015 году, три – в 2016 году, один – в 2017 году, четыре – в 2019 году. Большая часть договоров заключена с застройщиками ООО «Бургражданстрой», ООО «Бест Плюс».
В Улан-Удэ из «авариек» расселяют десятки горожан
Общество, Фото:
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