 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

17 Апреля

16 Апреля

Популярное

В Улан-Удэ из «авариек» расселяют десятки горожан

В Улан-Удэ из «авариек» расселяют десятки горожан
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Сейчас расселению подлежит 20 многоквартирных домов

В Улан-Удэ в настоящий момент расселению подлежит 20 многоквартирных аварийных домов - это порядка 210 квартир. В процессе расселения и анализа документов жильцов количество квартир будет уточняться. После расселения инвесторы строят новые здания и сооружения на месте бараков, сообщает администрация Улан-Удэ.

11 площадок находится в Октябрьском районе, площадью 23,87 гектаров, 22 площадки в Железнодорожном районе, площадью 79,56 гектаров, 9 площадок в Советском районе, площадью 14,03 гектаров.

Всего было заключено 16 договоров с инвесторами. В том числе, четыре договора было заключено в 2014 году, четыре – в 2015 году, три – в 2016 году, один – в 2017 году, четыре – в 2019 году. Большая часть договоров заключена с застройщиками ООО «Бургражданстрой», ООО «Бест Плюс».

аварийное жилье
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ опять подрезают деревья
В Улан-Удэ опять подрезают деревья
Общество, 17.04.2020
Подрезку деревьев начали возле электропроводов
В Улан-Удэ из «авариек» расселяют десятки горожан
В Улан-Удэ из «авариек» расселяют десятки горожан
Общество, 17.04.2020
Сейчас расселению подлежит 20 многоквартирных домов
В МЧС посоветовали не носить маски на улице
В МЧС посоветовали не носить маски на улице
Общество, 17.04.2020
Эксперты заявили, что ношение маски на открытом воздухе нецелесообразно
Названы страны, откуда жители Бурятии вернулись из-за пандемии
Названы страны, откуда жители Бурятии вернулись из-за пандемии
Общество, 17.04.2020
Стали известны любопытные данные о возвращении жителей ДФО из-за границы
Ветераны труда в Бурятии получают выплаты своевременно
Общество, 17.04.2020
Право на получение социальной поддержки продлевается автоматически
В Забайкалье осуждённые наносят купола на яйца
В Забайкалье осуждённые наносят купола на яйца
Общество, 17.04.2020
Осужденные колонии особого режима подготовились к Пасхе
Специалисты соцотрасли Бурятии собрали 250 тысяч для нуждающихся
Специалисты соцотрасли Бурятии собрали 250 тысяч для нуждающихся
Общество, 17.04.2020
Деньги были направлены на покупку продуктов и товаров первой необходимости
В Иркутской области 54 случая заражения коронавирусом
В Иркутской области 54 случая заражения коронавирусом
Общество, 17.04.2020
В Забайкалье 38 случаев заболевания COVID-19
Кодарский подвид снежного барана из Забайкалья вошёл в Красную книгу
Общество, 17.04.2020
Красная книга России пополнилась новыми видами птиц и млекопитающих
В Иркутске штрафуют родителей гуляющих на улице детей
В Иркутске штрафуют родителей гуляющих на улице детей
Общество, 17.04.2020
Родителей предупреждают либо штрафуют на сумму до 30 тысяч рублей
Трамвайные пути в Улан-Удэ ремонтируют ночами: фоторепортаж
Трамвайные пути в Улан-Удэ ремонтируют ночами: фоторепортаж
Общество, 17.04.2020
Подрядчики работают ночью, чтобы не создавать помехи для движения трамваев. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж
Четыре населённых пункта в Забайкалье закрыли на карантин
Четыре населённых пункта в Забайкалье закрыли на карантин
Общество, 17.04.2020
Меры введены в связи с риском возникновения очагов распространения коронавирусной инфекции
Федеральные дорожники в Бурятии усилили контроль
Федеральные дорожники в Бурятии усилили контроль
Общество, 17.04.2020
Меры приняты в период противопожарного режима
«Бесконечно смотреть на огонь, воду и нерпу»: В Бурятии сняли фильм о туризме на Байкале
«Бесконечно смотреть на огонь, воду и нерпу»: В Бурятии сняли фильм о туризме на Байкале
Общество, 17.04.2020
В Сети появился фильм о работе отдела туризма «Заповедного Подлеморья»
В Москве отложили парад Победы, в Улан-Удэ под вопросом
В Москве отложили парад Победы, в Улан-Удэ под вопросом
Общество, 17.04.2020
Путин пообещал, что парад на Красной площади состоится, когда угроза коронавируса отступит

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^