В Улан-Удэ из «авариек» расселяют десятки горожан

Сейчас расселению подлежит 20 многоквартирных домов



В Улан-Удэ в настоящий момент расселению подлежит 20 многоквартирных аварийных домов - это порядка 210 квартир. В процессе расселения и анализа документов жильцов количество квартир будет уточняться. После расселения инвесторы строят новые здания и сооружения на месте бараков, сообщает администрация Улан-Удэ.



11 площадок находится в Октябрьском районе, площадью 23,87 гектаров, 22 площадки в Железнодорожном районе, площадью 79,56 гектаров, 9 площадок в Советском районе, площадью 14,03 гектаров.



Всего было заключено 16 договоров с инвесторами. В том числе, четыре договора было заключено в 2014 году, четыре – в 2015 году, три – в 2016 году, один – в 2017 году, четыре – в 2019 году. Большая часть договоров заключена с застройщиками ООО «Бургражданстрой», ООО «Бест Плюс».



