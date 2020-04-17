Эксперты заявили, что ношение маски на открытом воздухе нецелесообразно
МЧС России в условиях распространения коронавируса рекомендует не носить защитные маски на улице. Такая информация появилась на сайте ведомства.
Специалисты поясняют, что еношение маски на открытом воздухе является нецелесообразным, а во время пребывания на улице полезно дышать свежим воздухом
- Маска уместна, если вы находитесь в месте массового скопления людей, в общественном транспорте, а также при уходе за больным, но она нецелесообразна на открытом воздухе. Во время пребывания на улице полезно дышать свежим воздухом и маску надевать не стоит, - говорится в сообщении.
Вместе с тем, медики напоминают, что эта одиночная мера не обеспечивает полной защиты от заболевания. Кроме ношения маски необходимо соблюдать другие профилактические меры, такие как частое мытьё рук и дезинфекция поверхностей.
Маски имеют различную структуру, могут быть как одноразовыми, так и многоразовыми, однако постоянно носить одну и ту же маску нельзя, поскольку можно инфицировать себя. В МЧС уточнили, что неважно, какой стороной носить маску, главное — она должна плотно закрывать рот и нос, не оставляя зазоров.
По данным на 16 апреля в России зарегистрировано 27 938 случаев заражения коронавирусом. В Бурятии число случаев заражения выросло до 112.
В МЧС посоветовали не носить маски на улице
Общество, Фото:
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