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В МЧС посоветовали не носить маски на улице

В МЧС посоветовали не носить маски на улице
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Эксперты заявили, что ношение маски на открытом воздухе нецелесообразно

МЧС России в условиях распространения коронавируса рекомендует не носить защитные маски на улице. Такая информация появилась на сайте ведомства.

Специалисты поясняют, что еношение маски на открытом воздухе является нецелесообразным, а во время пребывания на улице полезно дышать свежим воздухом

- Маска уместна, если вы находитесь в месте массового скопления людей, в общественном транспорте, а также при уходе за больным, но она нецелесообразна на открытом воздухе. Во время пребывания на улице полезно дышать свежим воздухом и маску надевать не стоит, - говорится в сообщении.

Вместе с тем, медики напоминают, что эта одиночная мера не обеспечивает полной защиты от заболевания. Кроме ношения маски необходимо соблюдать другие профилактические меры, такие как частое мытьё рук и дезинфекция поверхностей.

Маски имеют различную структуру, могут быть как одноразовыми, так и многоразовыми, однако постоянно носить одну и ту же маску нельзя, поскольку можно инфицировать себя. В МЧС уточнили, что неважно, какой стороной носить маску, главное — она должна плотно закрывать рот и нос, не оставляя зазоров.

По данным на 16 апреля в России зарегистрировано 27 938 случаев заражения коронавирусом. В Бурятии число случаев заражения выросло до 112
МЧС маски коронавирус
 
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