 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

17 Апреля

16 Апреля

Популярное

Названы страны, откуда жители Бурятии вернулись из-за пандемии

Названы страны, откуда жители Бурятии вернулись из-за пандемии
Общество,  Фото:pixabay.com
Стали известны любопытные данные о возвращении жителей ДФО из-за границы

По данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК), с 24 марта по 6 апреля в регионы ДФО прибыли 21 011 человек из 70 стран. Большинство жителей регионов ДФО вернулись из Таиланда, Китая, Вьетнама, Японии, Кореи и Монголии.

Напомним, с 27 марта Россия прекратила регулярное и чартерное международное авиасообщение за исключением полётов, связанных с вызовом россиян из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.

ИЦК назвал топ-5 стран, откуда вернулись жители Бурятии в этот период.

Всего с 24 марта по 6 апреля в Бурятию вернулись 1183 человека из 39 стран.

362 человека (30,60%) прибыли из Таиланда, 213 (18,01%) – из Монголии, 105 (8,88%) – из Китая, 64 (5,41%) – из Вьетнама, 39 (3,30%) – из Кореи.

.

Как сообщал «Байкал-Daily», по данным оперштаба, на 17 апреля в Бурятии зарегистрировано 112 случаев заражениякоронавирусом, 26 человек выздоровели, 2 пациентки скончались, 84 человека продолжают лечение. 

коронавирус туризм
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ опять подрезают деревья
В Улан-Удэ опять подрезают деревья
Общество, 17.04.2020
Подрезку деревьев начали возле электропроводов
В Улан-Удэ из «авариек» расселяют десятки горожан
В Улан-Удэ из «авариек» расселяют десятки горожан
Общество, 17.04.2020
Сейчас расселению подлежит 20 многоквартирных домов
В МЧС посоветовали не носить маски на улице
В МЧС посоветовали не носить маски на улице
Общество, 17.04.2020
Эксперты заявили, что ношение маски на открытом воздухе нецелесообразно
Названы страны, откуда жители Бурятии вернулись из-за пандемии
Названы страны, откуда жители Бурятии вернулись из-за пандемии
Общество, 17.04.2020
Стали известны любопытные данные о возвращении жителей ДФО из-за границы
Ветераны труда в Бурятии получают выплаты своевременно
Общество, 17.04.2020
Право на получение социальной поддержки продлевается автоматически
В Забайкалье осуждённые наносят купола на яйца
В Забайкалье осуждённые наносят купола на яйца
Общество, 17.04.2020
Осужденные колонии особого режима подготовились к Пасхе
Специалисты соцотрасли Бурятии собрали 250 тысяч для нуждающихся
Специалисты соцотрасли Бурятии собрали 250 тысяч для нуждающихся
Общество, 17.04.2020
Деньги были направлены на покупку продуктов и товаров первой необходимости
В Иркутской области 54 случая заражения коронавирусом
В Иркутской области 54 случая заражения коронавирусом
Общество, 17.04.2020
В Забайкалье 38 случаев заболевания COVID-19
Кодарский подвид снежного барана из Забайкалья вошёл в Красную книгу
Общество, 17.04.2020
Красная книга России пополнилась новыми видами птиц и млекопитающих
В Иркутске штрафуют родителей гуляющих на улице детей
В Иркутске штрафуют родителей гуляющих на улице детей
Общество, 17.04.2020
Родителей предупреждают либо штрафуют на сумму до 30 тысяч рублей
Трамвайные пути в Улан-Удэ ремонтируют ночами: фоторепортаж
Трамвайные пути в Улан-Удэ ремонтируют ночами: фоторепортаж
Общество, 17.04.2020
Подрядчики работают ночью, чтобы не создавать помехи для движения трамваев. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж
Четыре населённых пункта в Забайкалье закрыли на карантин
Четыре населённых пункта в Забайкалье закрыли на карантин
Общество, 17.04.2020
Меры введены в связи с риском возникновения очагов распространения коронавирусной инфекции
Федеральные дорожники в Бурятии усилили контроль
Федеральные дорожники в Бурятии усилили контроль
Общество, 17.04.2020
Меры приняты в период противопожарного режима
«Бесконечно смотреть на огонь, воду и нерпу»: В Бурятии сняли фильм о туризме на Байкале
«Бесконечно смотреть на огонь, воду и нерпу»: В Бурятии сняли фильм о туризме на Байкале
Общество, 17.04.2020
В Сети появился фильм о работе отдела туризма «Заповедного Подлеморья»
В Москве отложили парад Победы, в Улан-Удэ под вопросом
В Москве отложили парад Победы, в Улан-Удэ под вопросом
Общество, 17.04.2020
Путин пообещал, что парад на Красной площади состоится, когда угроза коронавируса отступит

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^