Названы страны, откуда жители Бурятии вернулись из-за пандемии

Стали известны любопытные данные о возвращении жителей ДФО из-за границы
По данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК), с 24 марта по 6 апреля в регионы ДФО прибыли 21 011 человек из 70 стран. Большинство жителей регионов ДФО вернулись из Таиланда, Китая, Вьетнама, Японии, Кореи и Монголии.
Напомним, с 27 марта Россия прекратила регулярное и чартерное международное авиасообщение за исключением полётов, связанных с вызовом россиян из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.
ИЦК назвал топ-5 стран, откуда вернулись жители Бурятии в этот период.
Всего с 24 марта по 6 апреля в Бурятию вернулись 1183 человека из 39 стран.
362 человека (30,60%) прибыли из Таиланда, 213 (18,01%) – из Монголии, 105 (8,88%) – из Китая, 64 (5,41%) – из Вьетнама, 39 (3,30%) – из Кореи.
.
Как сообщал «Байкал-Daily», по данным оперштаба, на 17 апреля в Бурятии зарегистрировано 112 случаев заражения
коронавирусом, 26 человек выздоровели, 2 пациентки скончались, 84 человека продолжают лечение.
Подрезку деревьев начали возле электропроводов
Сейчас расселению подлежит 20 многоквартирных домов
Эксперты заявили, что ношение маски на открытом воздухе нецелесообразно
Стали известны любопытные данные о возвращении жителей ДФО из-за границы
Право на получение социальной поддержки продлевается автоматически
Осужденные колонии особого режима подготовились к Пасхе
Деньги были направлены на покупку продуктов и товаров первой необходимости
В Забайкалье 38 случаев заболевания COVID-19
Красная книга России пополнилась новыми видами птиц и млекопитающих
Родителей предупреждают либо штрафуют на сумму до 30 тысяч рублей
Подрядчики работают ночью, чтобы не создавать помехи для движения трамваев. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж
Меры введены в связи с риском возникновения очагов распространения коронавирусной инфекции
Меры приняты в период противопожарного режима
В Сети появился фильм о работе отдела туризма «Заповедного Подлеморья»
Путин пообещал, что парад на Красной площади состоится, когда угроза коронавируса отступит