Ветераны труда в Бурятии получают выплаты своевременно

Право на получение социальной поддержки продлевается автоматически



В Бурятии 533 человека имеют звание «Ветеран труда» и получают ежемесячную выплату. В 2019 году на эти цели направили более 7,2 миллионов рублей.



Выплата назначается на один год, а для её получения необходимо ежегодно подтверждать право на получение выплаты, предоставив документы о доходах.



В связи с мерами противодействию распространения коронавируса, гражданам выплаты которым предоставлялись в период с 30 марта по 30 сентября 2020 года, выплата продлевается на следующий период без предоставления документов о доходах, то есть - автоматически, сообщат пресс-служба министерства социальной защиты Бурятии.

