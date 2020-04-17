Право на получение социальной поддержки продлевается автоматически
В Бурятии 533 человека имеют звание «Ветеран труда» и получают ежемесячную выплату. В 2019 году на эти цели направили более 7,2 миллионов рублей.
Выплата назначается на один год, а для её получения необходимо ежегодно подтверждать право на получение выплаты, предоставив документы о доходах.
В связи с мерами противодействию распространения коронавируса, гражданам выплаты которым предоставлялись в период с 30 марта по 30 сентября 2020 года, выплата продлевается на следующий период без предоставления документов о доходах, то есть - автоматически, сообщат пресс-служба министерства социальной защиты Бурятии.
Ветераны труда в Бурятии получают выплаты своевременно
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