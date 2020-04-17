В Забайкалье осуждённые наносят купола на яйца

Осужденные колонии особого режима подготовились к Пасхе



В Забайкалье в исправительной колонии № 2 осуждённые подготовились к главному христианскому празднику – святой Пасхе.



- В качестве пасхальных сувениров используются не только окрашенные яйца кур, но и изделия в виде яиц, изготовленные из различных материалов. Мы тоже не остались в стороне. Подарить радость тому, кто чтит и соблюдает христианские традиции, осужденные решили уже давно. Сначала были подготовлены деревянные заготовки, а затем началась работа по росписи яиц, - рассказал заместитель начальника исправительной колонии № 2.



С особыми чувствами выбирались узоры, цвета и изображения для украшения главного атрибута праздника.



- Я очень рад, что мне представилась возможность вместе с другими осужденными изготавливать необычную сувенирную продукцию. Это очень ответственная работа, ведь праздник Пасхи очень важен. Хочется сделать что-то светлое, хорошее, - поделился один из осужденных.



Начальник учреждения добавил, что в пекарне колонии уже готовится около шестисот пасхальных куличей, чтобы каждый осужденный даже в местах лишения свободы мог прочувствовать атмосферу главного христианского праздника, сообщает пресс-служба УФСИН России по Забайкальскому краю.



