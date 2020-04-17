Деньги были направлены на покупку продуктов и товаров первой необходимости
Во время самоизоляции организации, учреждения, структурные подразделения социальной отрасли Бурятии помогают нуждающимся жителям – одиноким людям старшего возраста, многодетным семьям и малоимущим семьям.
Специалисты собрали 250 тысяч рублей из собственных средств. Деньги были направлены на покупку продуктов и товаров первой необходимости. В общей сложности удалось сформировать 500 наборов. Из этого числа 150 было передано в благотворительный фонд «Радость материнства» для женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Между семьями из числа детей-сирот и семьями с детьми были распределены 90 наборов, ещё 150 направили в министерство спорта и молодёжной политики Бурятии, где на базе ресурсного центра «Добродом» работают волонтёры, которые отрабатывают заявки, поступившие от людей старше 65 лет и маломобильных граждан.
Как отметили в пресс-службе министерства, оставшиеся 110 наборов с продуктами и товарами первой необходимости доставлены тем, кто обращался на «горячую линию» министерства социальной защиты населения республики.
- Сегодня все мы объединены одной целью – оказанием помощи, содействия, поддержки тем, кто в этом нуждается особенно остро. Мы стараемся помочь каждому обратившемуся на телефоны «горячей линии» и буквально в индивидуальном порядке разрешать вопросы жителей республики, - говорит министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова. – Наши специалисты и волонтёры ежедневно получают заявки, работа продолжается.
Специалисты соцотрасли Бурятии собрали 250 тысяч для нуждающихся
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