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В Иркутской области 54 случая заражения коронавирусом

В Иркутской области 54 случая заражения коронавирусом
Общество, 
В Забайкалье 38 случаев заболевания COVID-19

По данным на 17 апреля, в Иркутской области 54 случая заболевания коронавирусом, 45 человек госпитализировано,7 выздоровели, 2 скончались.

В Забайкальском крае зарегистрировано 38 лабораторно подтверждённых случаев. Среди них двое граждан КНР, в одном случае мужчина выздоровел и был выписан в феврале.

В Бурятии, в сравнении с соседними регионами, рекордное количество заболевших коронавирусом. По на 17 апреля в республике 112 случаев, 26 человек выздоровели, две женщины скончались. Сейчас в стационаре продолжают лечение 84 пациента. Также на госпитализации 13 детей с COVID-19. За сутки двое детей были выписаны.


коронавирус Иркутская область Забайкальский край
 
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