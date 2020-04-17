Кодарский подвид снежного барана из Забайкалья вошёл в Красную книгу

Красная книга России пополнилась новыми видами птиц и млекопитающих



Кодарский подвид снежного барана из Забайкалья вошёл в Красную книгу. Изменения в список редких животных вносятся впервые с 1997 года.



По словам директора Сохондинского заповедника Виктора Яшнова, внесение животного в Красную книгу России – это возможность подробнее изучить численность снежного барана и определить границы ареала обитания парнокопытных.



- До сих пор исследования данного вопроса практически не проводились. Были только поверхностные подсчёты, которые показали, что поголовье снежного барана в регионе составляет 400-500 особей. Пока известно только то, что животных немного, но неясно, где находятся основные места их обитания и отела. Первые результаты исследований будут получены не ранее, чем через два года, - сказал Виктор Яшнов информационному агентству ТАСС.



Ранее на снежных баранов ради мяса охотились эвенки и браконьеры, но в 2018 году на севере Забайкалья создали национальный парк «Кодар», после чего усилилась охрана этих животных. Благодаря внесению вида в Красную книгу, охотники начнут остерегаться выходить за незаконной добычей.



Минприроды России впервые занесли в Красную книгу РФ 29 новых видов птиц и 14 млекопитающих. В результате проделанной работы только по самым многочисленным млекопитающим и птицам в список занесено 43 новых животных. Среди животных, попавших в книгу: плотоядная косатка, сайгак, черношапочный сурок, камчатский тетеревятник, большой подорлик, большая белая куропатка и другие.



Эксперты считают, что изменения в книге должны привлечь внимание к охране редких видов животных, а также урегулировать процесс их добычи.



Ранее президент РФ Владимир Путин поставил задачу по сбережению экосистемы Дальнего Востока. Кроме того, в октябре прошлого года глава государства подписал закон об ужесточении уголовной ответственности за незаконный отлов и оборот ценных животных и водных биоресурсов, занесенных в Красную книгу России, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.

