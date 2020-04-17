Красная книга России пополнилась новыми видами птиц и млекопитающих
Кодарский подвид снежного барана из Забайкалья вошёл в Красную книгу. Изменения в список редких животных вносятся впервые с 1997 года.
По словам директора Сохондинского заповедника Виктора Яшнова, внесение животного в Красную книгу России – это возможность подробнее изучить численность снежного барана и определить границы ареала обитания парнокопытных.
- До сих пор исследования данного вопроса практически не проводились. Были только поверхностные подсчёты, которые показали, что поголовье снежного барана в регионе составляет 400-500 особей. Пока известно только то, что животных немного, но неясно, где находятся основные места их обитания и отела. Первые результаты исследований будут получены не ранее, чем через два года, - сказал Виктор Яшнов информационному агентству ТАСС.
Ранее на снежных баранов ради мяса охотились эвенки и браконьеры, но в 2018 году на севере Забайкалья создали национальный парк «Кодар», после чего усилилась охрана этих животных. Благодаря внесению вида в Красную книгу, охотники начнут остерегаться выходить за незаконной добычей.
Минприроды России впервые занесли в Красную книгу РФ 29 новых видов птиц и 14 млекопитающих. В результате проделанной работы только по самым многочисленным млекопитающим и птицам в список занесено 43 новых животных. Среди животных, попавших в книгу: плотоядная косатка, сайгак, черношапочный сурок, камчатский тетеревятник, большой подорлик, большая белая куропатка и другие.
Эксперты считают, что изменения в книге должны привлечь внимание к охране редких видов животных, а также урегулировать процесс их добычи.
Ранее президент РФ Владимир Путин поставил задачу по сбережению экосистемы Дальнего Востока. Кроме того, в октябре прошлого года глава государства подписал закон об ужесточении уголовной ответственности за незаконный отлов и оборот ценных животных и водных биоресурсов, занесенных в Красную книгу России, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.
Кодарский подвид снежного барана из Забайкалья вошёл в Красную книгу
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Красная книга России пополнилась новыми видами птиц и млекопитающих
Родителей предупреждают либо штрафуют на сумму до 30 тысяч рублей
Меры введены в связи с риском возникновения очагов распространения коронавирусной инфекции
Меры приняты в период противопожарного режима
В Сети появился фильм о работе отдела туризма «Заповедного Подлеморья»
Путин пообещал, что парад на Красной площади состоится, когда угроза коронавируса отступит
Отравляющие вещества военные исследовали в мобильной лаборатории
Обследовали более 13 тысяч человек
Сельчанин получил условный срок
Нарушителям грозят штрафы
За полёт нарушителю объявлено предупреждение
Опубликован режим работы городского общественного транспорта на 17 апреля
Десантники из Улан-Удэ успешно сдают контрольную проверку за зимний период обучения
По данным Бурятского гидрометцентра, 17 апреля по республике местами мокрый снег и дождь
Общество, 16.04.2020
Персонал принимает посетителей без масок и перчаток