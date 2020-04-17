В Иркутске штрафуют родителей гуляющих на улице детей

Родителей предупреждают либо штрафуют на сумму до 30 тысяч рублей



В Иркутске ведутся проверки по выявлению фактов нахождения на улице несовершеннолетних детей без сопровождения взрослых. Мероприятия проводятся в соответствии с указом губернатора Иркутской области.



- Рейды по улицам, дворам и общественным пространствам проводят специалисты комитетов по управлению городскими округами совместно с представителями правоохранительных органов. Основными нарушениями являются прогулки несовершеннолетних, в том числе нахождение на детских и спортивных площадках, самостоятельные посещения торговых точек, - сообщают в пресс-службе администрации города.



На сегодня составлено 13 протоколов за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей, связанное с допущением нахождения детей в возрасте до 18 лет на улице без сопровождения взрослых в период пандемии коронавируса.



Родителей либо предупреждают, либо штрафуют на сумму от одной до 30 тысяч рублей.



