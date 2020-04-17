Родителей предупреждают либо штрафуют на сумму до 30 тысяч рублей
В Иркутске ведутся проверки по выявлению фактов нахождения на улице несовершеннолетних детей без сопровождения взрослых. Мероприятия проводятся в соответствии с указом губернатора Иркутской области.
- Рейды по улицам, дворам и общественным пространствам проводят специалисты комитетов по управлению городскими округами совместно с представителями правоохранительных органов. Основными нарушениями являются прогулки несовершеннолетних, в том числе нахождение на детских и спортивных площадках, самостоятельные посещения торговых точек, - сообщают в пресс-службе администрации города.
На сегодня составлено 13 протоколов за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей, связанное с допущением нахождения детей в возрасте до 18 лет на улице без сопровождения взрослых в период пандемии коронавируса.
Родителей либо предупреждают, либо штрафуют на сумму от одной до 30 тысяч рублей.
В Иркутске штрафуют родителей гуляющих на улице детей
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