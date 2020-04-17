В Бурятии военные отразили нападение «террористов» с ядами

Отравляющие вещества военные исследовали в мобильной лаборатории



В Бурятии проведена совместная тренировка с подразделениями антитеррора и радиационной, химической, биологической (РХБ) защиты по отражению нападения условных террористов на воинскую часть. По легенде, террористы применили отравляющие вещества.



При получении сигнала об атаке военные в средствах индивидуальной защиты блокировали условных террористов. С помощью модернизированного комплекта приспособлений (КПО-1М) были взяты пробы воды, воздуха и почвы для исследований.



- Исследование образцов осуществлялось с помощью подвижной лаборатории, способной выполнять эпидемиологическое обследование очагов инфекционных заболеваний и проведение оздоровительных мероприятий в полевых условиях, - сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.



После того, как был определён состав отравляющих веществ, подразделение ликвидации приступило к обеззараживанию местности.



В тренировке было задействовано около 30 единиц специальной техники, в том числе мобильная лаборатория.

