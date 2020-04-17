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На «Байкальской миле» в Бурятии без разрешения запустили воздушный шар

На «Байкальской миле» в Бурятии без разрешения запустили воздушный шар
Общество,  Фото:pixabay.com
За полёт нарушителю объявлено предупреждение

Бурятской транспортной прокуратурой проведена проверка по факту подъёма в воздух теплового аэростата во время проведения фестиваля «Байкальская миля 2020» в Баргузинском районе.

Установлено, что полёт принадлежащего ООО «Виват» воздушного шара, вопреки требованиям закона, не был согласован с органами аэронавигации и осуществлялся без получения необходимого разрешения. Кроме того, сертификат лётной годности, без которого эксплуатация воздушных судов недопустима, истёк в 2013 году.

- Выявленные нарушения послужили основанием для возбуждения прокурором в отношении руководителя общества дела об административном правонарушении по ч.2 ст.11.4 КоАП РФ «Нарушение правил использования воздушного пространства». Материалы направлены для рассмотрения в управление государственного авиационного надзора за обеспечением транспортной безопасности по Дальневосточному федеральному округу, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По результатам их рассмотрения генеральный директор ООО «Виват» признан виновным. Поскольку нарушение было совершено впервые, административный штраф заменили на предупреждение.

Как сообщал «Байкал-Daily», фестиваль скорости на льду «Байкальская миля 2020» проходил в этом году в селе Максимиха. Одним из гостей мероприятия стал популярный автоблогер Константин Заруцкий (Academeg). Он установил рекорд скорости на уникальном транспортном средстве. «Бентли» на гусеничном ходу разогнался до 125 километров в час на дистанции в милю или 1,6 километров.

прокуратура
 
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