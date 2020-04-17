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Муниципальные автобусы Улан-Удэ ездят по графику выходного дня

Муниципальные автобусы Улан-Удэ ездят по графику выходного дня
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Опубликован режим работы городского общественного транспорта на 17 апреля

В комитет по транспорту администрации Улан-Удэ сообщили график движения общественного транспорта на 17 апреля.

МУП «Управление трамвая»: на линию выйдут 27 вагонов. Интервал движения по трамвайным маршрутам №№ 1, 2, 4 в часы «пик» - 6-19 мин., в «непиковое» время - 19-26 мин.

По маршруту № 5 будет организовано движение одного трамвая в утренний и вечерний час «пик»:
- в 7:12 отправление с конечной остановки в мкр. Мелькомбинат;
- в 7:51 отправление с конечной остановки в мкр. Шишковка;
- в 17:15 отправление с конечной остановки в мкр. Шишковка.

МУП «Городские маршруты»: движение 10 автобусов по маршрутам №№ 3, 12, 134, 135, 16, 16К, 31 - по графику выходного дня, 31К - по графику рабочего дня.

Частные перевозчики:
- по маршрутам №№ 2, 3, 4, 15, 19, 23, 40, 55, 56, 95, 97, 97К, 21, 25, 29, 30, 33, 37, 46, 57, 59, 70, 71, 77, 82, 92, 100, 17, 44: в часы «пик» интервал 10-25 мин., в «непиковое время» - 30-60 мин. Отправление последнего автобуса с конечной остановки в 19:00, 20:00.
- по маршруту № 28 отправление автобуса с Первого поля в 6.30, 7.30; из мкр. Сокол - в 6:30, 7:30.

Работа маршрутов №№ 51, 54, 80 приостановлена.

Время движения автобусов можно определить посредством мобильного приложения «Умный транспорт», «2-ГИС», интернет-портала bus03.ru.

По вопросам работы городского общественного транспорта можно обраться на телефон «горячей линии»: 45-45-53. Телефон диспетчера МУП «Городские маршруты» - 44-72-10, МУП «Управление трамвая» -43-41-23.

- В целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции пассажирам городского общественного транспорта рекомендуют использовать защитные маски, перчатки, иные средства индивидуальной защиты и гигиены, - обратились к пассажирам в комитете.

транспорт
 
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