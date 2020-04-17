Десантники из Улан-Удэ успешно сдают контрольную проверку за зимний период обучения
В воздушно-десантных войсках полным ходом идёт боевая учёба. Десантники всех соединений и воинских частей от Пскова до Уссурийска демонстрируют свои профессиональные знания и умения, которыми они овладели в зимнем периоде обучения.
На директрисе боевых машин полигона «Сосновый бор» в Бурятии экипажи боевых машин пехоты БМП-2 одного из десантно-штурмовых батальонов Улан-Удэнского отдельного гвардейского соединения ВДВ выполняли контрольное упражнение из штатного вооружения БМП-2.
Рядом, на войсковом стрельбище, личный состав стрелковой роты снайперов выполнял контрольное упражнение из снайперской винтовки СВД-С-30, а личный состав батареи ПТУР и роты управления из автомата АК-74М.
В это же время, на автодроме, личный состав подразделений тылового, технического, десантного и медицинского обеспечения выполнял зачётное упражнение по вождению автомобильной техники.
- Все водители показали высокую подготовку, которой удалось достичь систематическими занятиями на автодроме, их высокой организацией и полным использованием возможностей техники, - сообщили в группе информационного обеспечения воздушно-десантных войск.
При выполнении упражнений проверялись соответствующие нормативы, включающие в себя основы движения и правила вождения, преодоление сложных препятствий, выполнение нормативов по технической подготовке.
В Улан-Удэ проходит боевая учёба десантников
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