Водители мэрии Улан-Удэ стали возить врачей

«Работаем практически без выходных», - отмечают водители



Рабочий график 28-летнего водителя автотранспортного управления администрации Улан-Удэ Александра Спиридонова изменился с 28 марта. Сейчас он возит педиатров детской поликлиники № 3 по текущим вызовам.



– Работаем практически без выходных. Иногда в воскресенье могут дать выходной. В 8 часов утра я уже выезжаю из гаража. Приезжаю заранее, чтобы пройти медосмотр, померить температуру и обработать дезинфицирующим средством машину, – отметил Александр Николаевич.



Затем он едет в поликлинику, забирает врача и выезжает по вызовам. У поликлиники семь участков. Обслуживаемая территория большая: проспект Строителей, ул. Жердева, все квартала, 140 квартал, Энергетик и другие. В день более 25 вызовов.



– Я с этой работой знаком. В прошлом году, когда была вспышка ОРВИ, мы тоже ездили по вызовам. Врачей всех знаю, сдружились за это время. Сейчас медики говорят, что это обычный режим. Особого обострения нет. В прошлом году дети больше болели. В прошлом году в это время я проездил с врачами месяц, – сообщил Александр.



Поскольку каждый педиатр обслуживает свой район, водители ездят с разными врачами по разным участкам.



– У врачей большая нагрузка. Ведь нужно найти к каждому свой подход, провести обследование и назначить лечение. Приём длится около 20 минут. Езжу с разными врачами. За день сменяется три врача. Поскольку участок большой, на вызовы выезжает и заведующая поликлиникой. Ездим пока не отработаем все вызовы, – рассказал водитель.



На обед Александр Николаевич старается попасть домой к семье. Здесь его ждут 3-летняя дочка и жена. Стараются приготовить вкусный и полезный обед и поддержать – врачей возить почётно.



– После рабочего дня в гараже обязательно обрабатываю машину. Работаем строго с соблюдением всех правил безопасности: маски, перчатки, салфетки и т. д. Желаю всем жителям Бурятии здоровья. И пусть всё у нас будет хорошо, – пожелал Александр Николаевич.



В настоящее время 12 автомобилей администрации Улан-Удэ возят врачей шести поликлиник города. За каждой закреплено два транспортных средства. Ещё три машины возят волонтёров, сообщает управление по информационной политике города.

