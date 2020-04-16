Водители мэрии Улан-Удэ стали возить врачей

«Работаем практически без выходных», - отмечают водители
Рабочий график 28-летнего водителя автотранспортного управления администрации Улан-Удэ Александра Спиридонова изменился с 28 марта. Сейчас он возит педиатров детской поликлиники № 3 по текущим вызовам.
– Работаем практически без выходных. Иногда в воскресенье могут дать выходной. В 8 часов утра я уже выезжаю из гаража. Приезжаю заранее, чтобы пройти медосмотр, померить температуру и обработать дезинфицирующим средством машину, – отметил Александр Николаевич.
Затем он едет в поликлинику, забирает врача и выезжает по вызовам. У поликлиники семь участков. Обслуживаемая территория большая: проспект Строителей, ул. Жердева, все квартала, 140 квартал, Энергетик и другие. В день более 25 вызовов.
– Я с этой работой знаком. В прошлом году, когда была вспышка ОРВИ, мы тоже ездили по вызовам. Врачей всех знаю, сдружились за это время. Сейчас медики говорят, что это обычный режим. Особого обострения нет. В прошлом году дети больше болели. В прошлом году в это время я проездил с врачами месяц, – сообщил Александр.
Поскольку каждый педиатр обслуживает свой район, водители ездят с разными врачами по разным участкам.
– У врачей большая нагрузка. Ведь нужно найти к каждому свой подход, провести обследование и назначить лечение. Приём длится около 20 минут. Езжу с разными врачами. За день сменяется три врача. Поскольку участок большой, на вызовы выезжает и заведующая поликлиникой. Ездим пока не отработаем все вызовы, – рассказал водитель.
На обед Александр Николаевич старается попасть домой к семье. Здесь его ждут 3-летняя дочка и жена. Стараются приготовить вкусный и полезный обед и поддержать – врачей возить почётно.
– После рабочего дня в гараже обязательно обрабатываю машину. Работаем строго с соблюдением всех правил безопасности: маски, перчатки, салфетки и т. д. Желаю всем жителям Бурятии здоровья. И пусть всё у нас будет хорошо, – пожелал Александр Николаевич.
В настоящее время 12 автомобилей администрации Улан-Удэ возят врачей шести поликлиник города. За каждой закреплено два транспортных средства. Ещё три машины возят волонтёров, сообщает управление по информационной политике города.
Водители мэрии Улан-Удэ стали возить врачей
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Произошло всё летом прошлого года
Трансляция концерта состоится на YouTube-канале театра.
Стражи порядка провели 42,4 тысячи проверок граждан, находящихся на режиме обязательной самоизоляции
В мероприятии будет задействовано девять автопатрулей в составе 20 инспекторов ГАИ
950 человек работают добровольцами во время пандемии
Вопрос прокомментировал зампред правительства Вячеслав Цыбикжапов
Собака попала в кольцо от цепи. ВИДЕО
Скончались более двухсот человек
«Мы сами решили, изъявили желание приехать, помочь», -рассказала жительница Бурятии Первому каналу
Тренироваться она будет в группе немца Маркуса Крамера
Группы будут открыты в двух населённых пунктах
Тренер по Pole Dance Сергей Дармаев провёл домашнюю тренировку
Спортсменка поделилась с подписчиками программой утренних тренировок
Эстафеты Победы проходит вынужденно без общественности
Победительницей чемпионата стала ученица школы №1