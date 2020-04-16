В посёлке Забайкалья работают кафе, несмотря на запрет

Персонал принимает посетителей без масок и перчаток



В министерстве экономического развития Забайкальского края предпринимателям напоминают о строгости соблюдения всех санитарно-эпидемиологических правил при работе в условиях пандемии. Первые примеры вопиющей халатности уже есть в посёлке Чернышевский.



- Есть данные, что в посёлке Чернышевский, несмотря на запрет, работают точки общественного питания. Более того, персонал обслуживает людей без масок и перчаток,- рассказал Александр Бардалеев. - А в торговых точках нет разметки (о дистанции в 1,5 метра между посетителями). Напомню, что она обязательно должна быть нанесена.



Торговля и сфера услуг Забайкалья, начиная с 11 апреля, могут работать исключительно при строгом соблюдении санитарных требований.



Сфера общественного питания работает только на доставку.



За нарушение санитарно-эпидемиологических правил предусмотрена уголовная ответственность по статье 236 УК РФ в виде штрафа до 80 тысяч рублей или ограничения свободы до одного года. Такое наказание понесёт работодатель, если на его предприятии произойдёт массовое заболевание людей.



Для удобства предпринимателей министерство экономического развития Забайкальского края подробно разъяснило Регламент безопасной деятельности предприятий бизнеса во время карантинных каникул. Основные из них это: дистанция между сотрудниками в 1,5 метра, ежедневный контроль температуры тела работников, обеспечение работающих перчатками и масками, а также подвоз сотрудников до места работы и обратно.



Также регламент включает в себя правила обработки помещений и график проветриваний. В производственных столовых рекомендуется принимать пищу из одноразовой посуды.



Начать работу пункт торговли должен с уведомления управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю посредством направления документов на электронную почту, сообщили в пресс-службе правительства края.





