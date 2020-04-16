Самого лучшего чтеца вслух выберут в Бурятии



«Открой рот» — чемпионат по чтению вслух на русском языке, который проходит в России с 2011 года. В сезоне чемпионата 2019-2020 региональные отборочные туры состоятся более чем в 150 городах России.





Чемпионат по чтению вслух на русском языке «Открой рот» (сезон 2019-2020) пройдёт в Улан-Удэ в режиме онлайн 25 апреля в 18.00 (11.00 - МСК). «Участником может стать любой житель Бурятии, который не только умеет читать вслух, но и знает, как это сделать ярко, интересно, эмоционально и незабываемо», отмечают в пресс-службе минкультуры региона.До начала полуфиналов официальные этапы «Открой рот» пройдут в онлайн-режиме на платформе ZOOM. Участникам предстоит прочесть отрывки из произведений авторов-лауреатов престижных литературных премий «Большая книга» и «Лицей», а также издательства «Альпина нон-фикшн», которое выступает официальным партнёром этого сезона. Победитель этапа – получает приз от «Альпина нон-фикшн».«Открой рот» проводится по простым правилам — участники без подготовки читают прозу и стихи на русском языке, а жюри оценивает технику и артистизм их выступления по 6-балльной шкале. По сумме 3-х раундов определяются 3 финалиста, среди них проводится финал. Победители региональных отборочных туров соберутся в Москве, где будет разыграно звание чемпиона.Организатор чемпионата — ассоциация «Межрегиональная федерация чтения», организатор чемпионата в Улан-Удэ — Республиканская детско-юношеская библиотека.Обязательна предварительная регистрация участников на сайте https://www.biblioring.ru/join.