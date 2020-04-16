Вопрос прокомментировал зампред правительства Вячеслав Цыбикжапов
Продуктовые наборы выдадут школьникам, которых воспитывает только один родитель. Об этом сегодня сообщил заместитель председателя правительства Бурятии по социальному развитию Вячеслав Цыбикжапов.
- Вчера глава Бурятии подписал указ о том, что одиноким родителям будет оказана помощь. У нас 9 тысяч таких семей, в них находятся 12 458 детей. Каждому ребёнку будет оказана помощь в виде продуктового набора, - сказал он.
Вячеслав Цыбикжапов добавил, что на сегодня 46 тысячам школьников региона выдаются продуктовые наборы.
Сухпайки согласованы с Роспотребнадзором, и районные комиссии контролируют этот процесс. «Думаю, что в течение недели мы всё раздадим», отметил зампред по поводу «школьных» продуктовых наборов.
Напомним, продуктовые наборы предназначены для льготных категорий школьников. Они выдаются на время дистанционного обучения тем детям, которые получали бесплатное горячее питание в школах.
Как сообщал «Байкал-Daily», на днях вокруг сухпайков развернулся скандал. Жительница села Ильинка резко раскритиковала состав продуктов: от молокосодержащего продукта до недовеса в крупах в 40 грамм. Министр образования Баир Жалсанов уже дал комментарий по этому поводу, заявив, что власти Прибайкальского района разбираются в ситуации.
Отметим, состав сухпайка формируют муниципальные образования. Глава Бурятии Алексей Цыденов уже заявил по этому поводу, что «не должно быть у кого-то лучше, у кого-то хуже».
В Бурятии сухпайки получат 12 тысяч детей из неполных семей
Общество, Фото:
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