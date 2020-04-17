 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

17 Апреля

16 Апреля

Популярное

В Бурятии неустойчивая погода

В Бурятии неустойчивая погода
Общество,  Фото:pixabay.com
По данным Бурятского гидрометцентра, 17 апреля по республике местами мокрый снег и дождь

Ветер ночью восточный, днём с переходом на западный 4-9, днём местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью от 2 тепла до 3 мороза, местами 4-9 мороза, днём 15-20, местами 6-11 тепла.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер ночью восточный 5-10, днём с переходом на западный 8-13 м/с. Температура ночью 0-2 мороза, днём 17-19 тепла.
прогноз погоды
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии неустойчивая погода
В Бурятии неустойчивая погода
Общество, 17.04.2020
По данным Бурятского гидрометцентра, 17 апреля по республике местами мокрый снег и дождь
В посёлке Забайкалья работают кафе, несмотря на запрет
В посёлке Забайкалья работают кафе, несмотря на запрет
Общество, 16.04.2020
Персонал принимает посетителей без масок и перчаток
В Бурятии запустили челендж «Стихи Победы»
В Бурятии запустили челендж «Стихи Победы»
Общество, 16.04.2020
Акцию поддержали уже более 80 человек
Самого лучшего чтеца вслух выберут в Бурятии
Самого лучшего чтеца вслух выберут в Бурятии
Общество, 16.04.2020
25 апреля в Улан-Удэ пройдёт чемпионат по чтению вслух на русском языке «Открой рот» в онлайн-режиме
В Бурятии артиллеристы уничтожили объекты условного противника
В Бурятии артиллеристы уничтожили объекты условного противника
Общество, 16.04.2020
В учениях были задействованы системы залпового огня «Град», «Торнадо», гаубицы «Мста-С» и миномёты «Сани»
Забайкалец устроил лесной пожар
Забайкалец устроил лесной пожар
Общество, 16.04.2020
Мужчина бросил на землю непотушенный окурок
Водители мэрии Улан-Удэ стали возить врачей
Водители мэрии Улан-Удэ стали возить врачей
Общество, 16.04.2020
«Работаем практически без выходных», - отмечают водители  
В Бурятии получателей выплат на детей становится больше
В Бурятии получателей выплат на детей становится больше
Общество, 16.04.2020
Вхождение в ДФО дало региону ряд дополнительных преференций
«Золотой фонд» театра «Байкал» покажут онлайн
«Золотой фонд» театра «Байкал» покажут онлайн
Общество, 16.04.2020
Трансляция концерта состоится на YouTube-канале театра.
Улицы Иркутска патрулируют около 500 человек
Общество, 16.04.2020
Стражи порядка провели 42,4 тысячи проверок граждан, находящихся на режиме обязательной самоизоляции
В Улан-Удэ состоится массовая проверка водителей
В Улан-Удэ состоится массовая проверка водителей
Общество, 16.04.2020
В мероприятии будет задействовано девять автопатрулей в составе 20 инспекторов ГАИ
В Бурятии волонтёры отработали больше пяти тысяч заявок
В Бурятии волонтёры отработали больше пяти тысяч заявок
Общество, 16.04.2020
950 человек работают добровольцами во время пандемии
В Бурятии сухпайки получат 12 тысяч детей из неполных семей
В Бурятии сухпайки получат 12 тысяч детей из неполных семей
Общество, 16.04.2020
Вопрос прокомментировал зампред правительства Вячеслав Цыбикжапов

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^