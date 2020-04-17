По данным Бурятского гидрометцентра, 17 апреля по республике местами мокрый снег и дождь
Ветер ночью восточный, днём с переходом на западный 4-9, днём местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью от 2 тепла до 3 мороза, местами 4-9 мороза, днём 15-20, местами 6-11 тепла.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер ночью восточный 5-10, днём с переходом на западный 8-13 м/с. Температура ночью 0-2 мороза, днём 17-19 тепла.
В Бурятии неустойчивая погода
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Общество, 17.04.2020
По данным Бурятского гидрометцентра, 17 апреля по республике местами мокрый снег и дождь
Персонал принимает посетителей без масок и перчаток
Акцию поддержали уже более 80 человек
25 апреля в Улан-Удэ пройдёт чемпионат по чтению вслух на русском языке «Открой рот» в онлайн-режиме
В учениях были задействованы системы залпового огня «Град», «Торнадо», гаубицы «Мста-С» и миномёты «Сани»
Мужчина бросил на землю непотушенный окурок
«Работаем практически без выходных», - отмечают водители
Вхождение в ДФО дало региону ряд дополнительных преференций
Возбуждено уголовное дело
Произошло всё летом прошлого года
Трансляция концерта состоится на YouTube-канале театра.
Стражи порядка провели 42,4 тысячи проверок граждан, находящихся на режиме обязательной самоизоляции
В мероприятии будет задействовано девять автопатрулей в составе 20 инспекторов ГАИ
950 человек работают добровольцами во время пандемии
Вопрос прокомментировал зампред правительства Вячеслав Цыбикжапов