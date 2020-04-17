В Бурятии неустойчивая погода

По данным Бурятского гидрометцентра, 17 апреля по республике местами мокрый снег и дождь



Ветер ночью восточный, днём с переходом на западный 4-9, днём местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью от 2 тепла до 3 мороза, местами 4-9 мороза, днём 15-20, местами 6-11 тепла.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер ночью восточный 5-10, днём с переходом на западный 8-13 м/с. Температура ночью 0-2 мороза, днём 17-19 тепла.

