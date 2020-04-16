В Бурятии спасатели вызволили пса из цепи

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Зачастую спасателей вызывают только потому, что они обладают самым разнообразным инструментом, но из всего спектра для решения проблемы порой достаточно простых «кусачек».В Бурятии сотрудники Северобайкальского приюта для собак «Мухтар» не смогли самостоятельно освободить пса, попавшего лапой в кольцо от цепи. Люди обратились за помощью к спасателям Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России (Северобайкальское ПСП).Спасатели запечатлели момент вызволения из цепи на видео. На кадрах видно, как пёс смирно лежит в наморднике. Окружающие его люди держат за лапы и морду, а спасатели «перекусывают» железное кольцо.Спасатели в считанные секунды освободили измученное животное из ловушки, сообщили в пресс-службе Байкальского поисково-спасательного отряда.