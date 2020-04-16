В Бурятии спасатели вызволили пса из цепи

Собака попала в кольцо от цепи. ВИДЕО
Зачастую спасателей вызывают только потому, что они обладают самым разнообразным инструментом, но из всего спектра для решения проблемы порой достаточно простых «кусачек».
В Бурятии сотрудники Северобайкальского приюта для собак «Мухтар» не смогли самостоятельно освободить пса, попавшего лапой в кольцо от цепи. Люди обратились за помощью к спасателям Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России (Северобайкальское ПСП).
Спасатели запечатлели момент вызволения из цепи на видео. На кадрах видно, как пёс смирно лежит в наморднике. Окружающие его люди держат за лапы и морду, а спасатели «перекусывают» железное кольцо.
Спасатели в считанные секунды освободили измученное животное из ловушки, сообщили в пресс-службе Байкальского поисково-спасательного отряда.
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