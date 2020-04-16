 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

16 Апреля

15 Апреля

Популярное

За сутки в России выявлено почти 3,5 тысячи заболевших коронавирусом

За сутки в России выявлено почти 3,5 тысячи заболевших коронавирусом
Общество, 
Скончались более двухсот человек

За последние сутки в России зарегистрировано 3 448 случаев заболевания коронавирусом. Всего в стране выявлено 27 938 случаев заболевания, выздоровело 2 304 человека, скончались – 232.

Проведено более 1,61 млн. тестов.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии на 16 апреля  зарегистрировано 103 лабораторно подтверждённых случая. Из них 24 человека вылечились. Два человека скончались: 73-летняя женщина умерла 6 апреля, а 86-летняя больная – 14-го апреля. В стационаре продолжают лечение 75 человек. На данный момент ещё двух пациентов доставляют на госпитализацию.

В Иркутской области 49 случаев, четверо выписались, двое пациентов скончались. В Забайкальском крае 30 случаев заражения, один пациент вылечился ещё в феврале.
коронавирус
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии сухпайки получат 12 тысяч детей из неполных семей
В Бурятии сухпайки получат 12 тысяч детей из неполных семей
Общество, 16.04.2020
Вопрос прокомментировал зампред правительства Вячеслав Цыбикжапов
В Бурятии спасатели вызволили пса из цепи
В Бурятии спасатели вызволили пса из цепи
Общество, 16.04.2020
Собака попала в кольцо от цепи. ВИДЕО
Жительница Бурятии поехала на Урал собирать аппараты ИВЛ
Жительница Бурятии поехала на Урал собирать аппараты ИВЛ
Общество, 16.04.2020
«Мы сами решили, изъявили желание приехать, помочь», -рассказала жительница Бурятии Первому каналу
Алиса Жамбалова вошла в состав сборной России на новый сезон
Алиса Жамбалова вошла в состав сборной России на новый сезон
Общество, 16.04.2020
Тренироваться она будет в группе немца Маркуса Крамера
В Забайкалье откроют группы для детей-инвалидов
В Забайкалье откроют группы для детей-инвалидов
Общество, 16.04.2020
Группы будут открыты в двух населённых пунктах
«Наконец-то пилон»: Улан-удэнец покорил соцсети изящным танцем
«Наконец-то пилон»: Улан-удэнец покорил соцсети изящным танцем
Общество, 16.04.2020
Тренер по Pole Dance Сергей Дармаев провёл домашнюю тренировку
Людмила Воронцова показала, как тягает шину
Людмила Воронцова показала, как тягает шину
Общество, 16.04.2020
Спортсменка поделилась с подписчиками программой утренних тренировок
Коронавирус внёс коррективы в эстафету Победы в Бурятии
Коронавирус внёс коррективы в эстафету Победы в Бурятии
Общество, 16.04.2020
Эстафеты Победы проходит вынужденно без общественности
В Бурятии финал чемпионата по чтению вслух прошёл в онлайн-режиме
В Бурятии финал чемпионата по чтению вслух прошёл в онлайн-режиме
Общество, 16.04.2020
Победительницей чемпионата стала ученица школы №1
К 2021 году чистой водой будут обеспечены 20 тысяч улан-удэнцев
К 2021 году чистой водой будут обеспечены 20 тысяч улан-удэнцев
Общество, 16.04.2020
Строительство объектов водоснабжения в юго-западной части Улан-Удэ начнётся в этом году
В Чите мужчина угнал машину друга
В Чите мужчина угнал машину друга
Общество, 16.04.2020
На автомобиле он попал в ДТП
В Иркутской области фермер жестоко обращался с животными
В Иркутской области фермер жестоко обращался с животными
Общество, 16.04.2020
Сельскохозяйственные животные находились в истощённом состоянии
В Бурятии благотворители перечислили свыше 9 млн на борьбу с коронавирусом
В Бурятии благотворители перечислили свыше 9 млн на борьбу с коронавирусом
Общество, 16.04.2020
На эти деньги закуплены средства индивидуальной защиты, автомобили для городских больниц

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^