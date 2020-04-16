Скончались более двухсот человек
За последние сутки в России зарегистрировано 3 448 случаев заболевания коронавирусом. Всего в стране выявлено 27 938 случаев заболевания, выздоровело 2 304 человека, скончались – 232.
Проведено более 1,61 млн. тестов.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии на 16 апреля зарегистрировано 103 лабораторно подтверждённых случая. Из них 24 человека вылечились. Два человека скончались: 73-летняя женщина умерла 6 апреля, а 86-летняя больная – 14-го апреля. В стационаре продолжают лечение 75 человек. На данный момент ещё двух пациентов доставляют на госпитализацию.
В Иркутской области 49 случаев, четверо выписались, двое пациентов скончались. В Забайкальском крае 30 случаев заражения, один пациент вылечился ещё в феврале.
За сутки в России выявлено почти 3,5 тысячи заболевших коронавирусом
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