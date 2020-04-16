Тренироваться она будет в группе немца Маркуса Крамера
Бурятская лыжница Алиса Жамбалова вошла в основной состав сборной команды России по лыжным гонкам спортивного сезона 2020-2021 годов. Утверждение спортсменов состоялось 15 апреля во время онлайн заседания президиума федерации лыжных гонок России.
Централизованная подготовка спортсменов, как и в прошлом сезоне, будет проходить в четырёх тренировочных группах. Алиса Жамбалова вошла в группу, которую будут тренировать немецкий тренер российской сборной Маркус Крамер, а также Сергей Турышев.
Маркус Крамер вошёл в штаб российских лыжников осенью 2015 года. В группе Крамера сейчас работает двукратный чемпион мира 2017 года, победитель многодневной гонки Тур де Ски 2016/2017 Сергей Устюгов.
Группа выглядит следующим образом: Евгений Белов, Иван Кириллов, Артем Мальцев, Глеб Ретивых, Сергей Устюгов, Алиса Жамбалова, Майя Якунина и Анастасия Кулешова (Седова) и Юлия Ступак (Белорукова).
Всего в основной состав сборной вошло 39 спортсменов.
Как сообщал «Байкал-Daily», Алиса Жамбалова заняла 35 место в общем зачёте Кубка мира по лыжным гонкам. По сравнению с прошлым годом спортсменке из Бурятии почти в два раза улучшила свой результат. В том сезоне лыжница заняла 63 строчку в рейтинге.
Алиса стабильно участвовала в этапах Кубка мира. В призы ей заехать не удалось, лучший результат – четвёртое место в составе эстафеты на этапе в финском Лахти.
В отсутствие лидера российской сборной Натальи Непряевой Алиса Жамбалова показала лучший результат среди россиянок на многодневной гонке «Ски Тур-2020».
Чемпионат мира по лыжным гонкам в этом году не планировался, так как проходит раз в два года. Чемпионат России, который должен был состояться в Тюмени с 26 марта по 5 апреля, отменили из-за коронавируса.
Алиса Жамбалова вошла в состав сборной России на новый сезон
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